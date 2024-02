Strokovnjakinja iz šova v živo spoznala priljubljenega turškega igralca

Turškega igralskega zvezdnika Halita Ergenca, ki ga trenutno lahko na Planetu spremljate v legendarni serji Sulejman Veličastni, v kateri igra glavno vlogo sultana Sulejmana, je nova strokovnjakinja v šovu Poroka na prvi pogled Špela Gornik spoznala v Istanbulu, kamor se zaradi poslovnih obveznosti večkrat odpravi.

Špela Gornik in igralec iz serije Sulejman Veličastni Halit Ergenc:

Ker je velika oboževalka serije in tudi igralca, ga je, ko ga je zagledala v eni izmed restavracij, hitro prepoznala. Zvezdnik je bil po Špelinih besedah zelo preprost in dostopen, zato si je brez težav vzel nekaj trenutkov za pogovor z njo in skupno fotografijo. To je kasneje delila tudi na družbenem omrežju Instagram.

Partnerska terapevtka Špela Gornik je sicer že v nizkem štartu, saj na Planet kmalu prihaja tretja sezona šova Poroka na prvi pogled, v kateri bo skupaj s psihologom Timotejem Strnadom in publicistko Sonjo Javornik sestavljala ekipo strokovnjakov, ki bo udeležencem ljubezenskega eksperimenta pomagala premagovati ovire partnerskega življenja.

Partnerska terapevtka Špela Gornik s psihologom Timotejem Strnadom in publicistko Sonjo Javornik Foto: Planet TV

Slovenska različica šova Poroka na prvi pogled se z novo ekipo strokovnjakov in šestimi novimi pari na Planet vrača kmalu. Serijo Sulejman Veličastni, v kateri navdušuje turški igralec Halit Ergenc, pa na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 18.45.

