Slovenec, ki je uril vojaške specialne enote z vsega sveta #video

Pozabite na Beara Gryllsa in skrbno režirane akcijske podvige, v Sloveniji vas bo z učinkovitimi veščinami preživetja v različnih okoliščinah in okoljih seznanil Brane T. Červek, certificirani inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami, ki je na tem področju eden najbolj usposobljenih ljudi na svetu.

O tehnikah preživetja v naravi uči tako vojaške specialne enote kot civiliste v tujini in pri nas, sodeluje tudi pri usposabljanju slovenskih vojakov za najzahtevnejše misije v Iraku, Afganistanu, Čadu in drugod. Več kot dve leti je preživel med domorodci v zahtevni avstralski naravi in je edini Evropejec, ki je pomagal usposabljati tudi vojaške specialne enote pripadnikov vojsk ZDA, Velike Britanije, Avstralije in Francije.

Zdaj bo Brane svoje neprecenljivo znanje in edinstvene veščine delil tudi v oddaji Preživetje v divjini, ki spomladi prihaja na Planet. Posamezniki pred kamero ne bodo le odkrivali prvinskega, surovega okolja in veščin preživetja v njem, ampak predvsem sebe.

Preživetje v naravi človeka namreč postavi na realna tla in spoprijeti se mora ne le s silami narave, ampak predvsem sam s sabo. V oddaji se bodo morali posamezniki naučiti prvinskih veščin preživetja in jih uporabiti v najrazličnejših okoliščinah. "Predvsem bo tukaj veliko učenja in preizkusov," pravi Brane ter poudarja, da bodo morali udeleženci preizkusiti svoje meje in se odločiti, ali bodo izziv izpeljali ali ne. "Na splošno je samo volja tista, ki vsakomur omogoči preživetje," dodaja.

Menite, da bi se bili sposobni spopasti z divjo naravo in svojo divjo nravjo? Mišice, leta in spol niso tako pomembni kot odločnost, volja in pogum. Bi bili sposobni odložiti telefon, prenočiti pod zvezdami, prepoznati pravo nevarnost, zanetiti ogenj, uporabiti starodavne veščine preživetja in najti pravo smer?

Če bi se radi pod vodstvom enega največjih mojstrov, ki se najudobneje počuti prav v naravi, naučili tehnik pravega preživetja v divjini, potem sprejmite izziv in izpolnite prijavnico na naši spletni strani ali nam pišite na prezivetjevdivjini@planet-tv.si.

