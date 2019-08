Slavni igralec v filmu popolnoma nerazpoznaven #foto

Odbita komedija Limuzina je nenavadna v vseh pogledih. Čeprav je imel film za hollywoodske standarde zelo skromen proračun v vrednosti petih milijonov dolarjev in da je bil posnet v pičlih 21 dneh, se v njem pojavi kopica filmskih in drugih zvezdnikov.

Jessica Alba, David Hasselhoff, Ed Helms in Ray Liotta

Poleg Patricka Wilsona, ki je v filmu odigral glavno vlogo, tako v filmu lahko vidimo tudi Jessico Alba, Brooklyn Decker, Eda Helmsa, Normana Reedusa, Raya Liotta, Davida Hasselhoffa, Randyja Couturja in še nekaj drugih, ki očitno radi igrajo sami sebe in jih pri tem ne moti, če se ne pokažejo v ravno najboljši luči.

Patrick Wilson in Chris Pine

Eden tistih, ki je v filmu odigral vidnejšo vlogo, je bil tudi filmski zvezdnik Chris Pine, najbolj znan po vlogi kapitana Jamesa T. Kirka v filmu Zvezdne steze iz leta 2016. V filmu Limuzina pa je v vlogi Karosa, zmešanega in razuzdanega milijonarja, ki je na begu pred policijo, povsem nerazpoznaven. Vajeni smo ga v vlogah, kjer igra "lepotce", v tem filmu pa ima dolgo brado in je povsem neurejen.

Filmski studio je sprva celo zahteval, da Pine odstrani brado, da bo bolj privlačen in da ga bodo gledalci prepoznali, a je režiser filma Joe Carnahan njihovo zahtevo zavrnil.

Režiser, ki je omenjenemu igralcu namenil nekaj najbolj vidnih vlog v njegovi karieri, je razkril tudi, zakaj igralca ne najdemo med igralsko zasedbo filma: "Želel se je samo pojaviti v filmu. Je prijetno presenečenje in mislim, da le malo ljudi ve, da je to on. In čeprav s filmom ni nič zaslužil, je med snemanjem pokazal izjemno predanost temu projektu."

