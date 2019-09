Resnica, pred katero si ženske zatiskajo oči

Že pet let imamo odprt info@klepetobkavi.si, kjer ljudem omogočamo, da nam zastavijo vprašanje, zaupajo svojo težavo, svoj izziv, s katerim se spopadajo, ne glede na to, ali gre za področje partnerstva, samopodobe, kariere, zdravstvenih težav … Odgovarjajo jim naša ekipa strokovnjakov in primerni gostje iz oddaje glede na problematiko.

Zanimivo je, da se je že po prvem letu izvajanja te storitve, ki jo ponujamo brezplačno, začel kazati zelo očiten vzorec, ki se nanaša predvsem na problematiko žensk. Obupane ženske s svojo težavo, ki so jo poskušale reševati na toliko različnih načinov, pa ni nič pomagalo! Kaj naj storijo?

Vsak primer podrobno obravnavamo in tudi zastavimo več vprašanj, da dobimo širšo sliko, saj odgovori večkrat vsebujejo prav protokole, ki trajajo daljše obdobje.

In tolikokrat prejmemo nazaj odgovore, ki jasno vsebujejo najpogostejše napake žensk pri reševanju svojih težav:

1. Poskusile so res veliko stvari, a pri nobeni niso vztrajale!

Primer:

"Sledila sem XY 10-dnevnemu programu, pa mi ni pomagalo, da bi odpravila svojo obsedenost s sladkorjem"

Disciplina in ustrezno časovno vztrajanje pri nekem protokolu je ključnega pomena. Težav, ki se pojavljajo leta, ne moreš reševati v 10-dnevnih programih, preprosto ne gre. Ni logike. Morda lahko kaj rešiš z vikend izobraževanjem, kjer prejmeš znanje, kaj boš počel naslednje tri mesece ali pol leta, vendar z nekajdnevnim vztrajanjem ne bo šlo.

Druga težava pri tem je tudi, da bi sledile trem protokolom hkrati, češ, eden bo že pomagal! In potem se to, kar pravijo na bioresonanci, ne ujema s tistim, kar pravi nutricionist ali tisti strokovnjak, to, kar je slišala na ajurvedi, pa se ne sklada s tem, kar je slišala od zdravnika tradicionalne kitajske medicine … In potem sledi vsemu hkrati, a ničemur zares, rezultati pa ne pridejo. Ne morejo priti! Ko slediš enemu protokolu, sledi enemu. Vztrajaj in če se po treh mesecih rezultati ne pokažejo, imaš zadosten razlog, da greš naprej. A stvar je v tem, da se rezultati največkrat pokažejo, če je le oseba, ki je svetovala, strokovno podkovana z izkušnjami in dobrimi sposobnostmi analiziranja, povezovanja.

2. Vsaka stvar potrebuje svoj čas - naše telo ima svoje zakonitosti!

Veliko težav, s katerimi se javljajo ženske na naš e-naslov, je povezanih s črevesjem in hormoni. Ali so to glavoboli, napihnjenosti, neredni cikli, podivjani čustveni odzivi, kronična utrujenost in izgorelost, apatija, brezvoljnost, celo depresija in pomanjkanje libida, policistični jajčniki, miomi, težave z maternico, kožne težave, težave z želodcem, ko ženski preprosto ni do seksa … Vse to je vedno povezano s hormoni in črevesjem.

Črevesje je temelj, hormonski sistem je temelj. In da naredimo trajno spremembo, potrebujemo vsaj tri mesece, nato šest mesecev za očitne spremembe, vse to pa potrebuje vzdrževanje, vsaj kar zadeva hormone in črevesje. Dejstvo je, da na naše vedenje povsem vplivajo hormoni in dobre ter slabe črevesne bakterije. Zato se tistim, ki so odpravili parazite in imajo črevesje naseljeno z dobrimi bakterijami, pogosto zgodi, da si zaželijo velike solatke z zelenjavo in semeni.

Medtem ko se ljudem s črevesjem, naseljenim s paraziti in slabimi bakterijami, dogaja, da si želijo čokolade, keksov, smokijev, nečesa sladkega, kar je seveda hrana za parazite in slabe bakterije. Na koncu ugotoviš, da sploh nisi ti tisti, ki se skriva za "lušti", ampak bakterije.

Da jih prevzgojimo, odpravimo parazite, črevesje ponovno naselimo z dobrimi bakterijami, pa seveda ne bodo dovolj trije dnevi ali en teden držanja diete, se bodo pa po enem mesecu že kazali rezultati, celo po 14 dneh, a če se ustavimo takrat, ne bomo naredili ničesar, treba je vztrajati mesece, a na takšen način lahko spremenimo kakovost mikroflore in uravnovesimo delovanje svojih hormonov za vse življenje, kot da obrnemo novo poglavje v življenju. Spremenijo se tudi naše vedenje, kakovost naše kože, lasje, kot bi dobili novo osebnost.

3. Obremenjevanje s tem, kaj sem pojedla ….

Če ste prebrali vsebino pod drugo točko, je zdaj že jasno, da stvari, ki jih jeste … V večini si jih zaželijo vaše bakterije v črevesju, ki upravljajo vaše želje po hrani. Ko stopate na pot spremembe, je naš sistem, ki se je že pred leti pokazal kot najbolj učinkovit, ta, da svoj fokus najprej posvetite dodajanju. Ko dodaš ustrezna hranila, "junk food" ali slabe odločitve pri hrani odpadejo same po sebi, brez večjega truda.

Resnica je, da nam telo zmeraj sporoča, kaj potrebujemo, le da so ta sporočila velikokrat popačena …. Primer: želja po čokoladi in sladkem jasno govori o pomanjkanju vitaminov B in magnezija. Treba je torej znati poslušati telo, tudi ko so sporočila popačena, jih razvozlati, nahraniti telo, tako pa samo od sebe odpadejo nezdrave odločitve. To je vsekakor lažji, pa tudi bolj učinkovit sistem pri doseganju ravnovesja v telesu, s tem tudi ravnovesja v srcu.

Kaj je bistveno?

"Finta" vsega skupaj je, da se odločiš. Ko se enkrat odločiš, zares odločiš, potem stvari stečejo. Na predavanjih in delavnicah večkrat poudarim, kako bistveno je, da nismo zataknjeni v neodločenem stanju (cincanju), saj nam to pobere še več energije kot na primer napačna odločitev.

Sicer pa v tokratni sezoni oddaje Klepet ob kavi pripravljamo zares veliko nasvetov z zanimivimi gosti, ki bodo na sproščen način prikazali praktične rešitve za vsakdanje izzive, s katerimi se soočamo.

Na voljo pa tudi vsi posnetki minulih oddaj na kanalu Klepet ob kavi na YouTubu, podcastu Klepet ob kavi ter na spletni strani www.klepetobkavi.si, kjer najdete novice in vse drugo.

Kolumne izražajo stališča avtorjev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.

V PRVI ODDAJI KLEPET OB KAVI: danes kuhamo nekaj enostavnega, zelenjavnega, poltekočega in nasitnega, a hkrati okusnega za oblizniti prste. Izbrskali smo podatek, da je v neki anketi iz leta 2016 35,7 odstotka Slovencev kot najljubšo jed izbralo jed na žlico, in odločili smo se, da tokrat zadovoljimo prav to izbrano tretjino. Ljubiteljska kuharica Jagoda Tkalec bo prikazala, kako pripraviti zdravo enolončnico, ki zdrži več dni (no, iskreno, pri nas ni :)). Za pripravo boste potrebovali naslednje sestavine: čičeriko, korenje, krompir, bučo, čebulo, zeleno, limonin sok, začimbe. Priporočamo, da greste v nabavo in kuhate z nami. Na spletni strani www.klepetobkavi.si pa vas čaka tudi podroben recept. Ne zamudite!

Oddaja Klepet ob kavi bo na sporedu vsak delavnik ob 8.45.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.