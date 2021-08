Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rebelde se vrača 16. avgusta. Ne zamudite, samo na Planetu! Se še spomnite njihove himne? To je bila tudi ena najljubših pesmi zvezdnice Anahi.

Ko je leta 2008 skupina RBD prišla v Ljubljano, so Halo Tivoli polnili kot za šalo. V sklopu teh koncertov je bil tudi njihov zadnji v naši prestolnici. Videlo jih je skoraj 20 tisoč ljudi, saj je tudi Slovenijo zajel val RBD-manije. Priljubljena skupina je zaslovela zaradi uspešne telenovele Rebelde. Kako so pred 16 leti skupaj spremljali prve dele, so se spomnili te dni tudi na Instagramu.

Še danes so zvezdniki Rebelde uspešni pevci in igralci. Takrat se je vse začelo s skupnim albumom Rebelde, ki je osvojil svet.

Minuli teden so objavili skupno fotografijo, na kateri vadijo za svoj prvi album, verjetno se jim takrat še sanjalo ni, kakšen uspeh jih čaka.

Dolgo se je ugibalo, kdaj jih bomo spet videli na odru in zdaj je jasno. Prihodnje leto imajo v načrtu turnejo, do takrat pa jim bomo na Planetu spremljali v telenoveli Rebelde, ki se vrača kmalu!

Telenovela Rebelde od 16. avgusta naprej na Planetu. Bodite z nami!

