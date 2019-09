Priljubljena komika tokrat v malce drugačnih vlogah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvojec je zaslovel s kultnimi komičnimi skeči, ki jih je snemal s prijatelji in objavljal na portalu Youtube. Med najbolj nepozabne lahko štejemo Carice, Car za volanom in Car na glavni vožnji. Dokončni preboj pa jima je uspel s filmsko uspešnico Pr' Hostar, ki velja za najbolj gledan slovenski film do zdaj.

Dobra prijatelja bosta moči tokrat ponovno združila v oddaji Znajdi se!, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali v sredo ob 21. uri. Mario v vlogi voditelja, Goran pa kot gost, ki tekmovalcem narekuje navodila za odbite izzive. "Malce sva morala paziti, saj sva, ko sva skupaj, na svoji valovni dolžini, tako da sva morala šale in temo pogovora prilagoditi širšemu krogu," je v smehu povedal Goran.

Goran Hrvaćanin in Mario Čulibrk v oddaji Znajdi se!

Priljubljeni komik, znan tudi kot Gojko Ajkula, ki trenutno sodeluje pri pripravi slovenske verzije predstave Avdicija, ki jo bo režiral Jurij Zrnec, nam je priznal še, da je bila njegova tokratna vloga vse prej kot lahka.

"Težko je biti šaljiv in zraven še "tenstati" sodelujoče. Mogoče ker nisem ravno učinkovit "multitasker". Na začetku mi je bilo tudi malce nerodno, ker tega še nisem počel, pa tudi nelagodnost tekmovalcev sem podoživljal. Mislim pa, da sem se kasneje kar vnesel."

V četrti oddaji bo gost Maria Ćulibrka še Tomaž Mihelič znan tudi kot Marlena iz pevske zasedbe Sestre.

Oddaja Znajdi se! je na sporedu vsako sredo ob 21. uri na Planetu.

