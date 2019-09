Presunljiva resnična zgodba, ki je navdihnila filmsko uspešnico #video

V soboto ob 18. uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali filmsko uspešnico Čudež v ledu (Big Miracle), ki je bila posneta po resnični zgodbi in vrača vero v ljudi. Glavno vlogo v filmu sta odigrala Drew Berrymore in John Krasinski.

Obstajajo zgodbe, ki vas prisilijo, da se soočite z možnostjo, da niso vsi ljudje povsem grozni. Leta 1988 so trije kiti ostali ujeti v ledu na Aljaski. Bili so več kot pet kilometrov stran od oceana, za dihanje pa jim je ostala majhna odprtina v ledu. Vsi so se zavedali, da če ne bodo takoj nekaj ukrenili, bo odprtina zamrznila in bodo kiti utonili.

Film temelji na neverjetni resnični zgodbi, ki je prevzela in združila ljudi z vsega sveta.

Gre za neverjetno resnično zgodbo, kako so navadni ljudje, okoljevarstveniki, politiki, vojaki, tuje vlade in mediji stopili skupaj, da bi rešili kite. Novica je hitro obšla svet in ljudje z vsega planeta so spremljali zgodbo in navijali, da bi se vse dobro izšlo.

Tudi igralca Johna Krasinskega, ki je v filmu poleg Drew Berrymore odigral glavno vlogo, je zgodba povsem osupnila. "Spomnim se, da sem slišal o tem že prej, vendar sem bil verjetno premlad, da bi to takrat zares spremljal. Ko sem prebral scenarij, sem mi je zdel res odličen, ampak sem režiserju Kenu Kwapisu vseeno rekel, da je treba kakšno stvar črtati iz scenarija, ker je preveč neverjetna. Toda on mi je odvrnil: "Ne, tako se je dejansko zgodilo," je o tej neverjetni resnični zgodbi povedal igralec.

Filmsko uspešnico Čudež v ledu (Big Miracle) si premierno na slovenskih televizijah lahko ogledate v soboto ob 18. uri na Planetu.

