Premiera meseca je biografski film Tesla

Konec tedna vas na Planetu čaka odličen filmski spored. V soboto ob 20. uri bo na sporedu s šestimi oskarji nagrajena romantična glasbena drama Dežela la la (La La Land), ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8.0. Emma Stone in Ryan Gosling v glavnih vlogah igrata sorodni duši, ki v Hollywoodu iščeta svojo prihodnost.

Prav tako v soboto bo ob 22.30 na sporedu še triler Chloe z Amando Seyfried, Liamom Neesonom in Julianne Moore. Slednja igra ženo, ki dvomi o moževi zvestobi, zato najame prostitutko, da bi ga zapeljala, a kmalu se vsi trije zapletejo v nevaren trikotnik.

V nedeljo ob 20. uri pa bo na Planetu filmska premiera meseca, biografski film Tesla. Slavnega izumitelja in vizionarja upodablja Ethan Hawke, film pa spremlja Teslina leta v Združenih državah Amerike skozi njegova ključna odkritja in izume ter spor s Thomasom Edisonom, ki ga igra Kyle MacLachlan. Kritiki so pohvalili predvsem odlično igro in scenografijo, film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Ethan Hawke v vlogi izumitelja in vizionarja Tesle. Foto: promocijsko gradivo

Po vikendu, ki bo na Planetu v znamenju odličnih filmov, vas prihodnji teden čakajo tudi nove epizode zabavne oddaje Riba, raca, rak.

