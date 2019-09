Pozor, kmalu boste na cesti srečevali te tri znane Slovence #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj prihaja na Planet oddaja Znani prvič za volanom, v kateri bomo spremljali znane Slovence, ki so zbrali pogum in se bodo lotili podviga opravljanja vozniškega izpita. V prvem sklopu bomo tako videli pevca Ota Pestnerja, pevko in radijsko voditeljico Tamaro Goričanec ter vsestranskega umetnika Anžeta Gallusa Petelina. Vsi trije se izziva že močno veselijo.