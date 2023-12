Pevka obožuje adrenalinsko aktivnost, ob kateri marsikomu zaledeni kri #video

V soboto ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali posebno predbožično oddajo Kolo sreče, v kateri bosta voditelja Klemen Bučan in Nataša Naneva gostila tri priljubljene glasbenike. Svojo srečo bodo v kvizu tokrat preizkušali Božidar Wolfand - Wolf, Tone Košmrlj in Eva Boto, ki je razkrila, da še posebej obožuje en določen adrenalinski podvig.

V praznični oddaji Kolesa sreče bomo izvedeli marsikaj zanimivega tudi o tokratnih VIP-tekmovalcih. Pevka Eva Boto je tako razkrila, da je ljubiteljica jadralnega padalstva, kar je za tiste, ki se bojijo višine, kar nepredstavljivo početje. To je zanjo ena najljubših oblik odklopa in zato je voditelju Klemnu Bučanu položila na srce, da se tudi sam opogumi in to preizkusi.

"Dvakrat sem že skočila z Vogla," je povedala in dodala, da bi si to želela početi vsak dan. "Kot bi človek pritisnil na en tak 'reset'," je povedala o občutkih, ki jih ob tem doživlja. Več v zgornjem videoposnetku.

Posebna božična oddaja Kolesa sreče je na sporedu v soboto, 23. decembra, ob 20. uri na Planetu! Ne zamudite!

