Odlični tekmovalec se je ustavil šele pri 14. vprašanju #video

V včerajšnjem Milijonarju smo lahko spremljali še enega izjemnega tekmovalca, ki je ponovil do zdaj najboljši rezultat v oddaji in se ustavil šele pri 14. vprašanju. Nocojšnja oddaja, ki bo stota in hkrati zadnja v drugi sezoni kviza na Planet TV, bo posebna, v njej pa bodo nastopili znani slovenski medijski obrazi.