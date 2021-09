Nova vremenarka pravi, da je z oblekami končala #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le še nekaj dni nas loči do jutranjega programa Jutro na Planetu. Z vami bosta Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa, a tudi vremenarka Anja Širovnik. Sonce bo prinesla kljub dežju, saj pravi, da je jutranji človek in da je takrat najbolj produktivna. Vabljeni v našo jutranjo družbo, vsak delavnik zjutraj.

Anja prihaja sicer iz Velenja in ima jutranjo navado, da najprej popije kavo. A zdaj se bo z oddajo Jutro na Planetu tudi njen ritual malce spremenil.

"Prva stvar, ki jo zjutraj naredim, je, da si skuham kavo. Zdaj bo sicer to videti tako, da se bom najprej oblekla, skuhala kavo in jo vzela za po poti ter jo lepo pila od Velenja do Ljubljane." Spremeniti pa bo treba tudi garderobo, pravi, prihajajo namreč deževni dnevi.

Oddaja Jutro na Planetu bo na sporedu od 20. septembra ob 7.25 na Planetu. Bodite z nami!

