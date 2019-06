Nocoj na sporedu zadnji del serije Besa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj boste gledali v zadnjem delu Bese?

Ko Jonu uspe prepričati Mimo, naj obrne hrbet Dardanu in prestopi na Agimovo stran, ta pove njegovi sestri Ani vse podrobnosti preteklih Uroševih umorov. Medtem Koci izve, da je v Interpolovem laboratoriju nekdo uničil vse dokaze in vzorce s prizorišč zločinov. Tiralico za Urošem so prisiljeni preklicati, Koci pa se, ves besen, sporeče z nadrejenimi v Lyonu. Teuta na videz nedolžno prispe na obisk k bratu Agimu …

Zadnji del serije Besa bo na sporedu nocoj ob 22.40 na Planetu.

