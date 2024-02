Nevesta razkrila, zakaj je še vedno samska #video

Tridesetletna Sara iz Borovnice je po izobrazbi inženirka kemijske tehnologije in ženska mnogih talentov. Rada vozi motor, slika, poje in se druži s prijatelji. Blizu so ji športi, še posebej vodni, zato obožuje morje, kjer rada plava in se potaplja. Odraščala je z mamo, z očetom pa nima stikov. Svojih otrok ne bi imela, je pa ne bi motili partnerjevi.

Foto: Planet TV

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Vztrajna, iznajdljiva, srčna.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Barvito (smeh).

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom?

S partnerjem sva bila skupaj devet let, razšla pa sva se, ker sva spoznala, da imava drugačne želje in cilje v življenju.

V koliko resnih zvezah ste bili zdaj?

Odvisno, kaj uvrščamo pod resno (smeh). Najresnejše bi rekla, da so bile tri.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Nisem še bila poročena in nimam otrok.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Težnja po svobodi, predelovanje preteklih odnosov, spoznavanje sebe in pa tudi izbirčnost (smeh).

Foto: Planet TV

Kakšnega partnerja si želite?

Všeč so mi visoki moški športne postave. Dobrodošle so tudi tetovaže, brada in temnejša polt. Njegove vrline morajo biti zvestoba, iskrenost, spoštovanje, da zna v zvezi komunicirati in da je rad aktiven. Mora pa biti tudi iznajdljiv, srčen, odprtega uma, urejen, da rad preizkuša nove stvari in potuje ter da ve, česa si želi, in pozna svoje življenjske cilje.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Da ima pivski trebuh (smeh). Zame je nesprejemljivo tudi, če vsiljuje svoje poglede, je zaničevalen, nasilen, če preveč pije, če v življenju nima ciljev, je len, neurejen in se ukvarja z igrami na srečo.

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali vašega ženina pred oltarjem?

Da mi fizično ne bo niti malo privlačen.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Začeti poslušati in slediti sebi. To mi je uspelo tako, da sem zaupala svoji intuiciji in z vero, da če se živi iz srca in s čistimi nameni, se vse razreši na najboljši možni način. Pri tem so mi pomagale tudi zgodbe ljudi, ki so imeli podobno izkušnjo.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Odločitev poslušati in slediti sebi.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Prosti čas rada posvetim svojemu mucu, se vozim z motorjem, plešem, pojem. Blizu mi je umetnost, zelo rada pa sem tudi v naravi, še posebej ob vodi.

Foto: Planet TV

Ali radi potujete?

Zelo! Rada sem nekje ob morju, na toplem. Recimo v tropih. Sem pa tudi nekaj časa živela Nizozemskem, kjer sem bila vodja kontrole kakovosti v novo odprtem hčerinskem podjetju podjetja, v katerem sem bila zaposlena pred tem. Imam s potovanj po svetu tudi zanimivo prigodo. Ko sem bila v Egiptu, je mojemu takratnemu partnerju eden od tamkajšnjih prodajalcev zame ponudil tisoč kamel. Partner je rekel, da ne rabi kamel in sva odkorakala dalje. Prodajalec se je za nama nato zdrl, da ima tudi kokoši (smeh).

