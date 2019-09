"Najbolj me je presenetilo, da je na cesti toliko norcev!"

V prvi oddaji bodo svoje veščine za volanom predstavili pevec Oto Pestner, ki vozniški izpit sicer ima, a za volan ni sedel že debelih 25 let, pevka in radijska voditeljica Tamara Goričanec in vsestranski umetnik Anže Gallus Petelin. Tamara in Anže izpita še nista opravljala. In kaj je kandidatom na prvi uri vožnje povzročalo največ težav?

Učiteljica vožnje Julija in Oto Pestner

Oto je priznal, da je po tako dolgem obdobju za volanom kar malce "zarjavel": "Manjše težave mi za zdaj povzroča predvsem ritem nog. Delam na tem, da bo vse skupaj delovalo malo bolj usklajeno in mehko. Želim si, da bi bila moja vožnja enakomerna in da avto ne bi neprestano poskakoval."

Učitelj vožnje Jure in Tamara Goričanec

Tamara je v šali dejala, da jo je pravzaprav presenetilo vse. "Od pedalov, gumbkov, ogledal … Bilo je zelo naporno misliti na vsako stvar," je razložila pevka skupine Leni Kravac in dodala: "Presenetilo pa me je tudi, da so ljudje na cesti zelo nestrpni, čeprav vidijo, da gre za avtomobil šole vožnje. Jezijo se, trobijo in izsiljujejo, kot da sami nikoli niso opravljali izpita za avto. Ker se še ne počutim dovolj suverena za volanom, mi je tudi zaradi tega na cesti včasih zelo neprijetno."

Učitelj vožnje Zoran in Anže Gallus Petelin

Anže se popolnoma strinja s Tamaro: "Najbolj me je presenetilo, da je po tem, ko se usedeš za volan, okoli tebe toliko "norcev". Glede na to, da se mi trije zdaj trudimo voziti po pravilih, me je kar malce osupnilo, kako nekateri udeleženci v prometu teh pravil preprosto ne upoštevajo."

Prva epizoda oddaje Znani prvič za volanom bo na sporedu v sredo ob 21. 30 na Planetu.

