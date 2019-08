Milijonar se kmalu vrača z 2. sezono

Priljubljeni kviz Milijonar se na Planet vrača tudi z 2. sezono, prijave pa so že odprte. Če bi torej radi dokazali svoje znanje tudi na vročem stolu pred Slavkom Bobovnikom in vso Slovenijo, izpolnite prijavnico na naši spletni strani!

V prvi sezoni Milijonarja s Slavkom Bobovnikom se je na vročem stolu preizkusilo 98 tekmovalcev. Med njimi je bilo le 13 tekmovalk, zato si ekipa letos želi, da bi se bolj opogumile tudi ženske.

Nekateri tekmovalci v prvi sezoni so pokazali res bogato znanje, spet druge je močno zdelala trema in so jim tudi na videz lahka vprašanja povzročila kar nekaj težav. Dva tekmovalca bi tako svojo pot končala že pri prvem vprašanju, če ju voditelj Slavko Bobovnik ne bi opomnil, naj še enkrat dobro premislita. Po drugi strani so se najbolje odrezali tekmovalci, ki so pravilno odgovorili na 12 vprašanj.

V prvi sezoni smo si lahko ogledali tudi posebno oddajo, v kateri so se preizkusili kandidati za evropske poslance, izkupiček pa je šel v dobrodelne namene.

Prijave za drugo sezono najbolj znanega televizijskega kviza na svetu so že odprte in če bi radi poskusili odgovoriti na 15 vprašanj, ki vam lahko prinesejo 100 tisoč evrov, izpolnite prijavnico na naši spletni strani ali nam pišite na milijonar(at)planet-tv.si.

Druga sezona legendarnega Milijonarja bo na Planetu prvič že v ponedeljek, 26. avgusta.

