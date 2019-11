Med snemanjem filmskega prizora se je skoraj zgodila tragedija #video

Med snemanjem prizora v filmu, v katerem Kingsmanovi pripravniki preživijo prvo noč v domu in jim sobo sredi noči nenadoma napolni voda, se je skoraj zgodila prava tragedija.

Režiser filma Matthew Vaughn je povedal: "Vse je bilo pripravljeno za snemanje in zavpil sem: 'Akcija!' V tistem trenutku pa se je zgodila računalniška napaka in vse prizorišče se je v trenutku spustilo šest metrov pod vodo. Kamere, igralci, mojstri zvoka, vse. Vsi so bili ujeti v prostoru, polnem vode, nastala je panika. Ostali so začeli skakati v vodo in vleči ljudi na površje."

Prizor, ki je poskrbel za kar nekaj panike:

Strah na obrazih igralcev je bil resničen

Snemalno prizorišče je bilo namreč pripravljeno tako, da se je spustilo v nekakšen bazen. Proces potapljanja je nadzoroval računalnik, ki naj bi skrbel za to, da se vse skupaj spušča postopoma, po vnaprej določenih in označenih višinah. Vmes naj bi bili tudi premori, da bi igralci lahko povedali svoj tekst. Nepričakovano pa se je računalnik pokvaril in vse skupaj se je nenadoma potopilo skoraj šest metrov globoko.

Režiser filma je povedal, da je bil strah na obrazih igralcev resničen, saj so bili pravzaprav zares ujeti. "Ti igralci niso igrali, bili so popolnoma prestrašeni," je o prvem snemalnem dnevu za film Kingsmen: Tajna služba, ki bi se kaj lahko končal tragično, še razkril Matthew Vaughn.

Filmsko uspešnico Kingsmen: Tajna služba, ki ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,7, si na Planetu lahko ogledate v NOCOJ ob 20. uri.

