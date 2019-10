Matjaž Javšnik: Med skrito kamero je začela razlagati preveč osebne stvari

Matjaža Javšnika ni treba posebej predstavljati, saj nas je razveseljeval in nas do solz nasmejal že v številnih vlogah tako na televiziji kot v filmu in na gledaliških odrih. Tudi z voditeljem oddaje Znajdi se! Mariem Ćulibrkom se poznata že kar nekaj časa in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bosta skupaj kaj "ušpičila".

Tokrat sta skrbela, da tekmovalci, ki bodo poskusili izpeljati pet odbitih Javšnikovih izzivov, do 500 evrov ne bo prišli tako zlahka. Sicer pa Matjaža ne bomo prvič videli v skriti kameri. "Tudi sam sem pošteno "osmodil" že precejšnje število ljudi, tako prek radijskih skritih mikrofonov kot v skritih kamerah, ki sem jih snemal za eno od televizij."

Priznal je še, da je bilo snemanje oddaje Znajdi se! nadvse zabavno in tekmovalci se mu niso pretirano smilili. "Kadar je končni rezultat smeh in dobra volja tako nastopajočih kot publike doma pred ekrani, nimam nobenih zadržkov. Pravzaprav sem med snemanjem blazno užival."

Ker pa je snemanje oddaje s skrito kamero izredno nepredvidljivo, je prišlo tudi do manjše zadrege. "Med snemanjem je prišlo do trenutka, ko je oseba, ki ji je bilo presenečenje namenjeno, pričela razlagati zelo osebne stvari, ki pa seveda niso za na televizijo," nam je v smehu zaupal Javšnik, ki je v teh dneh tudi sicer zelo zaposlen.

"Ravnokar smo v kino spustili drugi del filma Košarkar naj bo, trenutno sem sredi priprav na deseti Festival v Piranu ter osnutkom programa za naslednji festival v Kranjski Gori. Pišem tudi tekst za svojo naslednjo predstavo in se nestrpno veselim premiere novega češkega filma v Pragi, ki se bo zgodila novembra.

Matjaž Javšnik bo gost oddaje Znajdi se! v sredo ob 21. uri na Planetu. Po skriti kameri nas čaka zabavna oddaja Znani prvič za volanom in Ta teden z Juretom Godlerjem.

