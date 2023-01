Kolo sreče bosta zavrtela Klemen Bučan in Nataša Naneva

Kviz, v katerem se vrtita sreča in znanje, bo kmalu znova navduševal gledalce. Na Planetu ga bosta v posodobljeni različici predstavila voditelja Klemen Bučan in Nataša Naneva. "Oddaja je pestra, pisana, raznolika," pravi Klemen in dodaja, da bo kviz verjetno marsikoga pritegnil tudi zaradi nostalgije, a bo novo Kolo sreče posneto po izvirnem ameriškem formatu in prilagojeno sodobnim časom: "Tukaj se za nagrado borijo trije tekmovalci, vrtijo kolo sreče, se borijo za črke in s pomočjo črk, ki jih dobijo, sestavljajo besede. Po domače bi rekli, da se igramo vislice."

Nataša Naneva in Klemen Bučan

Čeprav sta Klemen Bučan in Nataša Naneva povsem nov voditeljski par, sta se takoj odlično ujela tako pred kot za kamero. "Nataša je moja desna roka, obrača črke in mi pomaga pri igrah, vmes pa se tudi pošaliva – no, predvsem se ona z mano," o sovoditeljici z najlepšim nasmehom v Sloveniji pove Klemen.

"Od prvega trenutka, ko sva se videla, je najina komunikacija stekla, kot da se poznava že vse življenje," je odlično energijo med prvima obrazoma kviza potrdila Nataša. Oba se izredno rada šalita, njuni spontani dialogi pa bodo nasmejali tako tekmovalce kot gledalce.

"Ko sem dobila klic, da se Kolo sreče vrača v Slovenijo in vabilo k sodelovanju, se mi je pred očmi takoj prikazal prizor, kako sva z mami uživali ob gledanju in ugibali besede. Še nikoli se nisem tako hitro odločila in rekla da," je še povedala Nataša, ki se že veseli premiere na Planetu.

Klemen in Nataša bosta v vsaki oddaji Kolesa sreče gostila tri tekmovalce, med katerimi bo vedno tudi en znan obraz. Gre pravzaprav za igranje vislic, kjer ti pravilna črka prinese denar, pravilno uganjeno geslo pa nagrado. Vse skupaj se začne z uganko, s katero bo določeno, kdo bo prvi zavrtel kolo sreče. Tekmovalci in tekmovalke v prvih štirih krogih zbirajo denar, ki si ga lahko nato najboljši med njimi pribori v zadnji igri, igri za bonus. Poleg zanimivih gostov, ki bodo večkrat poskrbeli za presenetljive razplete, nas bodo zabavali tudi hudomušni pogovori med Natašo in Klemnom, ta pa bo v oddaji pokazal tudi svoj pevski (ne)talent in znanje pantomime. V oddaji Kolo sreče tako ne bomo le ugibali s tekmovalci in navijali za svoje favorite, ampak se tudi nasmejali.

Kolo sreče prihaja kmalu na Planet.

