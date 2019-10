Ko skrita kamera ne gre po načrtu: spremljevalki prekipelo #video

V preteklih delih oddaje Znajdi se! smo že bili priča najrazličnejšim reakcijam spremljevalcev tekmovalcev, ki niso vedeli za skrito kamero. Eni so debelo gledali, drugi bolj sproščeni so se smejali nenavadnemu vedenju tekmovalcev, tretji pa so vidno izgubljali potrpljenje. Ko pa so izvedeli, da so samo "žrtve" skrite kamere, se jim je po navadi odvalil kamen od srca.

V tokratni oddaji pa je eni od spremljevalk dobesedno prekipelo in tekmovalka je ni mogla pomiriti niti, ko ji je razkrila, da gre za skrito kamero. Tudi tokratni gost Luka Korenčič nam je povedal, da sta z Mariem v skrivni sobi za nekaj trenutkov ostala kar brez besed. Več v videu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.