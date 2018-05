Kartoteka o trojnem umoru na Gorjancih

Kartoteka

V ponedeljek, 7. maja, bo ob 21.00 na sporedu nov del oddaje Kartoteka, ki osvetljuje najbolj odmevne zločine, ki so pretresli in spremenili Sloveniji. Tokrat bodo ustvarjalci pod drobnogled postavili trojni umor na Gorjancih.

Kartoteka predstavlja serijo oddaj o največjih zločinih, ki so pretresli in na nek način spremenili Slovenijo. Format oddaje je dokumentarne narave, vključuje pa izjave udeležencev, preiskovalcev, novinarjev in ostalih, ki so se z zgodbo ukvarjali in jo spremljali. Oddaja poleg arhivskih posnetkov ponuja tudi grafične rekonstrukcije ter igrane prizore.

V šestem delu, ki bo na sporedu v ponedeljek, 7. maja, bomo ob 21. 00 pod drobnogled vzeli trojni umor na Gorjancih.

Poleti 2005 je postala pravnomočna sodba zoper Ermina Brkiča, ki je bil spoznan za krivega trojnega umora na Gorjancih 6. maja 2003. Brkič je nekaj po deseti uri zvečer na makadamski cesti med Vahto in Gospodično ustrelil 20-letno Darjo Erak ter 23-letna Bojana Čaviča in Veljka Driniča, s katerimi je bil v Novem mestu zmenjen, da jim proda avtomobil. Eno kaznivo dejanje je storil iz koristoljubja, drugi dve pa zato, da bi prekril prvega. Ker mladeniči Novega mesta niso poznali, jih je usmerjal po telefonu, nato pa na samotnem kraju vse tri prisilil, da so izstopili iz avta, jim vzel dober milijon tolarjev ter Čaviča ustrelil v glavo. Ko se je odpeljal, sta druga dva poklicala policijo, vendar se je Brkič vrnil in ju pokončal. Obsojen je bil na enotno zaporno kazen 30 let.

