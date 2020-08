"Kaj zdaj, ni Juliana Trail tako lahka, a ne?"

20. avgust 2020 - 4. etapa

"MAL BOVA PODMAZALA, BREMZE PORIHTALA, PA AJDE, PIČI MIŠKO!"

"Kaj zdaj, ni Juliana tako lahka, a ne?" se nama je nasmehnila gospa v lokalu kampa Šorli v Koritnici, ko naju je ponovno zagledala. Res ni lahka, a zakaj sva zvečer spet tukaj, kjer sva bila zjutraj? Dan je bil dolg in poln dogodivščin. Kot vedno.

Kamp sva zapustila nekaj po enajsti uri, po obilnem zajtrku in prvem pivu se nama ni ljubilo hitro premakniti. Ko nama je vendarle uspelo, sva zatavala že skoraj za prvim ovinkom. To se nama je ponovilo še enkrat, a po zaslugi prijaznih domačinov in aplikacije se nama je uspelo hitro vrniti nazaj na pravo pot. V vodniku je pri njeni težavnosti pisalo zmerna, zato sva po dveh dneh težkih etap računala, da tokrat nekih hudih vzponov ne bo, pa tudi, da sva pred sabo imela zemljevid in jasno zapisane višinske razlike.

Strinjala sva se, da je pot precej raznolika, lepa, z ogromno zelenja, lepimi razgledi, zanimivimi drevesi, skalami, skratka, obdana z vsem ... Ampak brez gostilne ali trgovine, ki jo iščeva že tretji dan in je na poti ne najdeva. Hodila sva in hodila, s sadjem, s katerim so naju oskrbela dekleta v kampu ter brez kakršnekoli druge malice.

Seveda sva, ko sva zatavala kar na enega od pašnikov in tam posedela pod drevesom, hkrati pa na travi sušila svoje premočene stvari, ugotovila, da bi bilo super, če bi si lahko kje privoščila kosilo in nadobudno upala, da bova v prvi vasi našla vsaj kakšno majhno gostilno, če že hrane ne. Pa so nama že zjutraj rekli, da do Mosta na Soči ni ničesar. A kaj, ko smo mladi včasih tako svojeglavi in zaletavi.

Pot sva nadaljevala z upanjem, da se bo gostilna prikazala za naslednjim ovinkom, pa se nama je prikazala prej šola, pred katero sva posedela v vasi Kneža. Grega je začel čutiti bolečino v nogi, zato sva rekla, da si bova privoščila malo daljši odmor. Po nekaj minutah se pred nama ustavi avto, v njem pa Tina iz kampa. Že čez minuto mi daje oreščke in cedevito, medtem pa se ob naju znajde gospa iz hiše, pred katero stojiva, reče: "Pa tole še vzemite, sem prebrala na Facebooku, da vama manjka čokolada," in nama podari kinder čokoladice. Stal sem tam, presenečen nad vso to nenadno prijaznostjo, Grega pa preprosto hvaležen za vso nesebično pomoč, ki sva je bila deležna.

"Ja, to je nekaj novega tudi za nas. Zdaj, ko dobivamo prve pohodnike v vas, smo vseh tako veseli, da moramo poskrbeti zanje, saj kasneje, ko bo tega preveč, vsega verjetno ne bomo zmogli." Tina se nasmeji, zahvaliva se ji še večkrat, in se odpelje, midva pa po okrepčilu nadaljujeva pot do slapa Sopota. Z zadnjimi izdihljaji prikorakava do njega, posedeva, sam smuknem še v kopalke, se osvežim (po večurni hoji po soncu še kako prija).

Grega namoči noge in upa, da bo voda kaj pomagala, in res, kmalu se na pot vrneva bolj čila. A veselje ne traja dolgo. Uspe nama priti do Ljubinja, kjer na koncu varno zatočišče najdeva kar na travniku ob cesti. Prekličeva številki morebitnih nočitev, sva neuspešna, obenem pa izveva, da v Mostu v Soči, kjer je bil današnji cilj, proste opcije skorajda ni oziroma se najde zelo težko. Ura pa je bila malo pred deveto zvečer.

Na koncu mimo naju s svojimi ovcami odhiti še pastir, midva pa se spomniva na prijazno Tino iz kampa, ki naju je razveselila v Kneži, in na njen stavek: "Če pa bosta kaj potrebovala, pa pokličita!" In sva si rekla, dajva jo poklicati. Navsezadnje je Grego noga tako bolela, da sva se odločila, da naprej ne greva, hkrati pa po tiho upala, da bova nekako le prispela do kakšnega prenočišča.

Čez pol ure je Tina pri nama. Prišla je po naju, kljub temu da je imela gnečo z delom v popolnoma zasedenem kampu. Še vedno so našli prostor za naju, Tina in kuhar pa sta nama skuhala odlično, še kako razveseljivo in hvaležno večerjo, njena mama naju je oskrbela še z magnezijem, za naslednji dan pa smo se dogovorili, da me bo Tina odpeljala na konec današnje etape, od koder bom nadaljeval do Mosta na Soči, Grega pa me bo spremljal od tam naprej. Hkrati pa bova dobila še dvojno žensko družbo, tako da bo fantu oziroma njegovi nogi verjetno dobro dala tudi kakšna ženska energija na poti.

Vrnimo se nazaj h gospe, ki naju je v smehu vprašala, ali je Juliana lahka. No, nekateri jo prehodijo v desetih dneh, nekateri, to sva izvedela danes, recimo "fit gospoda" pri sedemdesetih, sta jo menda v sedmih. A sam nikoli nisem bil tekmovalne narave, tak ni niti Grega.

Nisva prišla sem, da se bova hvalila v kolikšnem času sva prehodila kakšno etapo oziroma koliko sva jih združila, ampak sva tukaj predvsem, da preizkušava sebe, kajti v sebi najdeva moč tudi takrat, ko je najtežje ter premagujeva notranje meje. Ne glede na to, da gre za fizično naporno preizkušnjo (vsaj za nas), pa sva oba večkrat v preteklih dneh ponovila, da se imava predobro, da si bova spočila od vsega in vseh in da je za to, da malo prevetriš svoje življenje in vso navlako, ki jo je naneslo, treba le zaviti v gozd.

Tudi če je telo podvrženo nečemu novemu, nevsakdanjemu, pa se duša naužije toliko vsega lepega, da je z vsakim vrhom in vsakim novim uspehom ves pretekli trud več kot nagrajen. Tako kot je z vzponi, je tudi s padci. Vsi so potrebni za to, da rastemo, se učimo in postajamo močnejši, modrejši.

Na poti, kot je ta, nikoli ne veš, kaj te lahko doleti. Nikjer ni zapisano, da bo pa meni uspelo prehoditi celoten krog okoli Julijskih Alp, morda mi bo tudi spodletelo. Pa bi me zaradi tega moralo biti sram? Nikakor ne. Tisti, ki bo v tem videl kaj slabega, večjega veselja od "kavč komentiranja" očitno še ni doživel. Tisti, ki je bil kdaj na takšni poti, pa se še kako dobro zaveda vseh preizkušenj, ki lahko sledijo.

Hvala prekrasni Tini in njeni družini Šorli, da sva danes spet lahko pod njihovo streho. Ko naju je našla in smo se po poti vračali v kamp, je rekla: "Tudi jaz bom šla kdaj na kakšno takšno pot in vem, kako bi bilo meni. Ja, na koga pa se boš obrnil, če ne na skoraj edinega prijatelja, ki si ga srečal v zadnjih dneh?"

Pa naj še kdo reče, da v nesreči ne spoznaš pravega prijatelja. Današnja prigoda je zgolj dokaz, da ob Juliani živijo zares krasni, topli, preprosto srčni ljudje.

Hvala vsem za vso spodbudo in podporo. Bova vesela dobre energije in upava, da bo ta dobro vplivala tudi na Gregovo nogo, da bo lahko nadaljeval svoje romanje po Juliani.

