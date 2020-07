Je kultni filmski skok iz letala v resnici sploh mogoč? #video

Kdo bi lahko pozabil kultne filmske prizore, v katerih Johnny (Keanu Reeves) in Bodhi (Patrick Swayze) izvajata niz akrobacij v zraku. Pa je sploh mogoče, da skok s 1200 metrov traja več kot 90 sekund in da se med prostim padom lahko pogovarjaš, pa tudi, da bi Keanu Reeves res lahko ujel Patricka Swayzeja, če bi brez padala skočil za njim nekaj sekund kasneje? Vse to so se spraševali tudi v legendarni oddaji Razbijalci mitov (Myth Busters).

Skok s 1200 metrov je v filmu trajal 90 sekund

Ekipa oddaje Razbijalci mitov je ta podatek iz filma Peklenski val preverila tako, da je iz letala na višini 1200 metrov odvrgla lutko in pri tem merila čas do trenutka, ko je lutka treščila ob tla. Izmerjen čas padanja lutke je bil samo 31 sekund, kar pomeni, da v filmu za potrebe zgodbe niso ravno strogo sledili zakonom fizike.

V filmu se glavni liki med prostim padom lahko razločno pogovarjajo

Da bi preizkusil ta mit, je pred kratkim umrli član ekipe Razbijalcev mitov Grant Imahara z inštruktorjem skočil iz letala. Drugi inštruktor se je med prostim padom približal Grantu in mu poskusil povedati določeno besedno zvezo. Čeprav je to storil večkrat in pri tem skušal biti čim bolj razločen, Grant njegovih besed ni razumel, saj je inštruktorja šumenje zraka med prostim padom povsem preglasilo. Ekipa je zato zaključila, da pogovor med prostim padom v resnici ni mogoč. Več v zgornjem videu.

Padalec z aerodinamično držo lahko ujame padalca, ki je skočil nekaj sekund pred njim

V filmu je Keanu Reeves v zraku dohitel Patricka Swayzeya, čeprav je ta iz letala z višine 4600 metrov skočil približno 15 sekund pred njim. Razbijalci mitov so verjetnost takšnega scenarija v resničnem življenju najprej preverili v vetrovniku. Ugotovili so, da ima predmet z manjšo površino večjo končno hitrost kot predmet z večjo površino, če upoštevamo, da imata oba isto težo. Kasneje so ugotovitve preizkusili tudi s pravim skokom iz letala.

Član ekipe Tory je skočil iz letala in pri tem skušal vzdrževati pravilno padalsko tehniko pri prostem padu, medtem ko je profesionalni padalec za njim skočil s 15-sekundnim zamikom in zavzel bolj aerodinamično držo. Po 20 sekundah padanja in ravno preden je začel odpirati padalo, je profesionalni padalec ujel Toryja in ga celo prehitel. S tem je bil ta scenarij označen kot izvedljiv tudi v resničnem življenju.

