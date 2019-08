Film Dežela La La je navdihnil TV-oddajo, ki prihaja na Planet

Očarljiva oddaja Zapleši v ljubezen, ki pare združuje skozi umetnost in čarovnijo plesa, nas vrača v dobre stare čase, ko si se moral opogumiti in nekoga prositi za ples. Skupni ples je morda vodil tudi do nove ljubezni in prav to čarovnijo poskuša obuditi nova oddaja, v kateri bomo dva posameznika naučili polovico plesnih korakov, ki jih bosta potem odplesala v paru, za nameček pa se bosta ob prvem plesu pravzaprav prvič srečala. Če bo par na plesišču začutil iskrico, se lahko prvi ples nadaljuje tudi v prvi zmenek.

V petdesetih letih se je večina parov spoznala na plesu

"Danes se samski 'srečujejo' na spletu, prijavijo se v aplikacije in vse poteka zelo hitro in je zelo površno. Pogledali smo, kaj so ljudje počeli pred desetletji, preden so uporabljali telefone. Našli smo zanimivo statistiko, da se je v petdesetih letih skoraj 75-odstotkov parov spoznalo na plesu," so povedali ustvarjalci oddaje, ki so začutili, da je povabilo na ples čudovita iztočnica za zmenkarije, ki se naslanjajo na "staro šolo" osvajanja.

"Navdihnilo nas je vzdušje v filmu Dežela La La, želeli smo ponovno ujeti čarobnost in romantiko plesnih dni izpred desetletij, ko te je odneslo v ljubezen, ne pa danes, ko te zgolj s prstom po zaslonu odnese levo ali desno," še pravijo snovalci oddaje.

Plesno čarovnijo, ki lahko vodi tudi v ljubezen, bomo spremljali tudi na Planetu. Če pa ste samski in radi plešete, se prijavite na najbolj razburljiv zmenek doslej!

