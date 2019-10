Argentinec o Jasni Kuljaj: Temperamentna je skoraj kot Argentinke #intervju

V Sloveniji živite že osem let. Kaj je bil razlog, da ste se preselili v deželo pod Alpami?

Po rodu sem Argentinec, z ženo Veronico sva živela v Mendozi. Ona je imela starše v Sloveniji in jih je zelo pogrešala, ker jih ni videla tri leta. Skupaj sva se odločila, da se preseliva sem in obrneva novo stran v knjigi najinega skupnega življenja. Za zdaj je to zgodba o sreči in ljubezni. Upam, da bo v prihodnje tudi o uspehu in veliko novih prijateljstvih.

Kaj vas je tako navdušilo, da ste ostali?

Sprva sva namerava ostali le tri mesece. Potem pa sva se zaljubila v zeleno pokrajino, čist zrak, mir, zdaj pa sva tu že več kot pet let.

Tokrat se boste prvič pojavili pred televizijskimi kamerami. Ste imeli to željo od nekdaj?

Ko sem bil še mlad, sem hrepenel po nastopanju na televiziji, a nikoli ni bilo prave priložnosti. Ker nisem mogel na televizijo, sem si jo naredil pa kar sam. Zato še vedno postopam naokoli s "selfie stickom" (smeh, op. p.).

Kakšna bo vaša vloga v oddaji?

Igral bom sebe. Zadnjih nekaj let sem v Sloveniji natakar. V gostilni Pri Črnem Petru bom kot nov lastnik gostilne skrbel za dobro vzdušje Slovencev. Sicer pa upam, da se bom čim prej naučil slovenščine, predvsem pa vaših običajev, spoznal kulinarične, pivske in glasbene specialitete. Najbolj pa se nadejam veliko zabave.

Jasna ima nekaj, kar me je prepričalo, da želim z njo sodelovati v oddaji. Je pravo slovensko dekle. Temperamentna je, skoraj kot Argentinke, le ta njen cviček … To pa ni vino (smeh, op. p.).

V oddaji bo tudi veliko glasbe. Kakšno glasbo najraje poslušate in kakšna se vam zdi slovenska glasba?

Uživam v glasbi. Saj, kdo pa ne? Slovenska glasba je posebna in zelo raznolika. Odkar sem tu, sem tudi spoznal ogromno glasbenikov. Poudariti moram, da obožujem vašo polko.

Vemo, da zelo radi plešete. Igrate tudi kakšen inštrument?

V Argentini plešemo vsi. Naši plesi so izjemno popularni tudi pri vas, kar me je prijetno presenetilo. Za svojo dušo igram na kitaro, pa tudi na ukulele. Rad bi se naučil peti, saj pravijo, da imam dober glas. Zakaj pa ne (smeh, op. p.)?

Ukvarjate se z gostinstvom, zdaj boste sodelovali v oddaji, z ženo vodita trgovino, poleg vsega pa imate še pet otrok. Od kod črpate energijo za vse to?

Energijo dobim od žene Veronice, ona mi pomeni vse, in od mojih petih otrok, nekaj pa pripomore tudi moj južnoameriški temperament. Sicer pa imam rad glasbo in vesele ljudi. Držim pa se tudi mota, da se vse da, če je dobra volja in dobro srce.

