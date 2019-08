Angelina Jolie razkrila, kaj je najbolj privlačna stvar na ženskah #foto

Povedala je, da hčerki vzgaja tako, da se zavedata, da so mentalne sposobnosti pomembnejše od zunanjega videza. Za britanski Elle je izjavila: "Nič ni bolj privlačnega, lahko bi rekli celo očarljivega, kot ženska z neodvisno voljo in lastnim mnenjem. Hčerkam pogosto rečem, da je največ, kar lahko storijo zase, to, da razvijajo svoje umske sposobnosti. Vedno namreč lahko oblečeš lepo obleko, vendar ni pomembno, kako si videti, če nisi zares mentalno močan. "

Igralka s svojimi otroki:

Igralki se zdi tudi pomembno, da se ženske po vsem svetu vsak dan borijo za to, da so slišane in da imajo enake pravice kot moški, pa čeprav ženske, ki so močne in znajo povedati svoje mnenje, marsikdo označi za zlobne. "Če je to zloba, potem svet potrebuje več zlobe," je povedala mati šestih otrok, ki jih je imela z nekdanjim možem Bradom Pittom.

Angelina od nekdaj navdušuje tudi s svojo lepoto:

Igralko, ki je dobitnica oskarja za stransko vlogo v filmu Girl, Interrupted in ki - resnici na ljubo - poleg igralskega talenta navdušuje tudi s svojim privlačnim videzom, si bomo ta konec tedna lahko na Planetu ogledali v kar dveh filmskih uspešnicah. V soboto ob 22.20 v filmu Srčne igre (Playing by Heart).

Mlada Angelina Jolie v filmu Srčne igre

V nedeljo v visokooktanski uspešnici Samo še 60 sekund (Gone in 60 Seconds) pa jo bomo videli v družbi z Nicholasem Cageem. Napovednik si lahko pogledate v spodnjem videu.

Film Srčne igre si na Planetu lahko ogledate v soboto ob 22.20, visokooktanska uspešnica Samo še 60 sekund pa bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.