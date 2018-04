Tatjana ljubi Majo že 12 let: To, s kom živim, se drugih ne tiče #video

Tatjana Mihelj je s svojim nastopom v oddaji Nova zvezda Slovenije povsem navdušila sodnike in gledalce. Tomaža je njena izvedba pesmi My way legendarnega Franka Sinatre ganila do solz. Tatjani se je uspelo uvrstiti naprej v četrtfinale, z nami pa je spregovorila o svoji že precej bogati glasbeni karieri in svojem dekletu Maji, s katero sta skupaj že 12 let.

Tatjana ljubezen do glasbe goji že od otroštva. V osnovni šoli je bila solistka v mladinskem pevskem zboru, prihaja pa iz zelo glasbeno usmerjene družine. Ko je bila majhna deklica, ji je mama, ki je bila tudi sama članica pevskega zbora, zmeraj prepevala najrazličnejše pesmi, njen oče pa igra na trobento. Tatjana se z ljubeznijo spominja družinskih izletov, ko je vsa družina prepevala v avtomobilu na poti do destinacije.

To, da si sanjal, je bilo nenavadno

Že v mladosti je vedela, da si želi postati pevka, česar pa ljudje niso mogli razmeti in sprejeti. "Ljudem se je v tistem času zdelo nenavadno, da nekdo sanja. Še posebej o nečem takem. Vendar sem od nekdaj prepričana, da so vse sanje uresničljive," pravi Tatjana.

Prvi koraki na poti k njenim velikim sanjam so se začeli leta 1993, ko se je prijavila na razpis ter na festivalu Prvi glas Primorske prejela prvo nagrado občinstva in žirije. Kmalu po tem je dobila ponudbo narodno-zabavnega ansambla Vrtnica, v katerem je delovala naslednja tri leta. Po tem se je začela njena solistična kariera, leta 1999 je nastopila na Emi in v oddaji Orion.

V njej je prebudila ljubezen do jazz petja

V tem času je začela hoditi na zasebne ure jazz petja pri ikoni slovenske glasbe Darji Švajger. Prav Darja je bila tista, ki jo je povsem navdušila nad jazz glasbo in petjem. Tatjana ima za seboj pestro glasbeno kariero, sodelovala je tudi s številnimi znanimi glasbeniki, kot so Miran Rudan, Gianni Rijavec, Oto Pestner, Vlado Kreslin, Zoran Predin in mnogi drugi. Zdaj želi več, stopiti želi korak naprej in samozavestno verjame, da je končno prišel njen čas.

Tatjanin nastop na velikem odru je spremljalo njeno dekle Maja, ki je njena največja oboževalka in jo na njeni poti do sanj stoodstotno podpira. Letos avgusta bo minilo že 12 let, odkar sta se spoznali, zgodba o njunem prvem srečanju pa se sliši kot nekaj, kar lahko vidimo le v filmih. Neki poletni dan proti koncu avgusta je Tatjana nastopala na Šuštarskem mostu in z Majo sta se prvič zagledali, ko je Tatjana stala na odru in pela, Maja pa je bila ena izmed poslušalcev. Vse preostalo je zgodovina.

Njena spolna usmerjenost ne spremeni ničesar

Tako na njeni glasbeni poti kot v zasebnem življenju pa ni šlo vse zlahka. Zaradi njenega videza, stila oblačenja, drugačnosti in stigmatiziranja homoseksualnosti je naletela na mnoge negativne in ignorantske komentarje. Tudi njena odločitev, da javno razkrije svojo spolno usmerjenost, je prišla po dolgem premisleku. "Dolgo sem premišljevala, ali naj se razkrijem ali ne. Ljudje, ki me poznajo, vedo, da sem, ne glede na vse, še zmeraj človek s srcem in dušo. To, s kom živim, se drugih ne tiče in ne spremeni ničesar o meni."

Zakaj pa je izbrala prav pesem My way? Tatjana pravi, da je to preprosto njena pesem, ki jo spremlja že vso glasbeno kariero. Všeč ji je, da se v besedilu pesmi lahko najde prav vsak, ki po svoji poti stopa s pogumom. Tako se na pot do zvezd odpravlja tudi Tatjana: "Tisti, ki me radi poslušajo in me imajo radi kot človeka, bodo ostali z mano, ne glede na to, ali sem homoseksualna, heteroseksualna, biseksualna ali kaj drugega."

