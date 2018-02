Zvezdnica serije Mama prebolela raka

Mama

Foto: Instagram

Karizmatična Vahide Perçin,ki v priljubljeni televizijski seriji Mama igra lik Ferihe, ima za seboj težko življenjsko preizkušnjo. Pred leti so ji diagnosticirali raka na dojkah, zato je bila za nekaj časa primorana prekiniti svojo igralsko kariero. "Bili so težki časi, a sem jih z veliko mero volje in ob podpori domačih zmogla prebroditi," je za tuje medije povedala igralka, katere oče je bil voznik tovornjaka, mati pa gospodinja. Sicer pa to ni bila edina prelomnica v njenem življenju. Za seboj ima tudi ločitev od igralca Altan Gördüma, s katerim ima hčerko Aliz. Ta ima več kot očitno močne gene svojih staršev, saj je prav tako zajadrala v svet igre.

Foto: Instagram

Sicer pa je v težkih časih Vahide pomagala tudi umetnost, kamor se je pogosto zatekla že v svoji mladosti. Med drugim je namreč obiskovala šolo grafike, hodila na fakulteto za likovno umetnost ter vmes zašla v igralske vode, kjer je študij končala kot najboljša študentka.

Foto: Instagram

Serija Mama je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20.00 na Planet TV.