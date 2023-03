Zvezdnica priznala: Ob njem sem dobila kurjo polt

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 19.45 premierno ogledali romantično vojno dramo z naslovom Izjema (The Exception). V njej bosta poleg Christopherja Plummerja nastopila tudi Jai Courtney in Lily James, ki sta v enem od intervjujev priznala, sta izjemno navdušena nad samo zgodbo, še bolj pa nad tem, da sta imela priložnost sodelovati s takšno legendo, kot je Plummer.

Romantična vojna drama je nastala na podlagi romana Alana Judda z naslovom The Kaiser’s Last Kiss, v njej pa lahko spremljamo Jaia Courtneyja v vlogi nemškega stotnika, ki je določen za vodjo osebne straže zadnjemu nemškemu cesarju Wilhelmu II. (Christopher Plummer), ki je moral po porazu v prvi svetovni vojni abdicirati in celo zapustiti Nemčijo. Njegova naloga je dejansko iskanje vohuna, ki sabotira nacistične vojne načrte.

Jai Courtney in Lily James Foto: promocijsko gradivo Tako Lily James kot Jai Courtney se pred začetkom snemanja same zgodbe nista poznala. Oba je scenarij že po prvem branju navdušil, Jaia celo toliko, da je potem takoj prebral še knjigo. "Gre za čudovito zgodbo, v kateri se odnosi spletejo med liki, za katere bi na prvo žogo dejal, da nočejo imeti opravka eden z drugim," je sprva dejala Lily, Jai pa jo je dopolnil:

"Obenem gre za zgodbo, v kateri ljubezen nadvlada nad ideologijo, ki hkrati postavlja tudi vprašanje, kakšen človek si, ko slečeš uniformo. Poudarjena sta iskanje resnice in dejansko razumevanja tega, čemur si zvest."

Christopher Plummer in Lily James Foto: promocijsko gradivo Zvezdnika sta imela v tem filmu priložnost sodelovati z enim največjih kanadskih igralcev, Christopherjem Plummerjem, ki je naredil izjemen vtis na oba. "Sodelovati s Christopherjem je bilo neverjetno. Res je fenomenalen igralec. Med gledanjem njegove igre sem dobila kar kurjo polt," je priznala Lily, nič manj skromen pa ni bil niti Jai:

"Poleg tega je bil zelo zabaven. Dokazal pa je, da je upravičeno legenda. Vsi smo se počutili privilegirano, da smo imeli možnost snemati z njim. Zelo sem vesel, da sem doživel to izkušnjo, ki je ne bom nikoli pozabil."

Christopher Plummer je bil namreč igralec z zelo vsestransko kariero, Jai pa je priznal, da nanj gleda kot na vzornika. "Christopher je celo kariero izbiral zgodbe, ki so bile po njegovem mnenju vredne tega, da se povedo širšemu občinstvu. Vedno je iskal izzive, jih je premagoval in tako rastel kot oseba, ne glede na starost. To se mi zdi navdihujoče in upam, da se bom s tem lahko ob koncu kariere pohvalil tudi sam!"

