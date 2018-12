Zaradi disleksije za branje scenarija potrebuje kar pet ur

Letošnje leto bo ostalo v spominu tudi zaradi priljubljene igralke Asli Enver, ki smo jo slovenski gledalci spoznali in se vanjo zaljubili v vlogi Istanbulske neveste. Kot Sureja premaguje vse ovire, ki stojijo na poti usodni ljubezni med njo in Farukom, tudi zasebno pa igralka ne pozna predaje - do uspeha se je prebila kljub temu, da turščina ni njen materni jezik in da ima disleksijo.