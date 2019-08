To nas čaka v prvem delu Istanbulske neveste #video

"Ta sezona bo za vse zelo težka. Boranove bomo videli zunaj svojega elementa in ostali bodo brez standarda, na katerega so bili navajeni," je o tretji sezoni povedal glavni igralec Özcan Deniz. "Faruk se bo trudil skupaj obdržati družino, poleg vseh težav in odgovornosti pa mora iti naprej. Moral bo sprejeti nov pogled na svet, s kakršnim se do zdaj ni soočil."

Za Surejo bo medtem verjetno največja preizkušnja hčerka Jaz, pa je o svojem liku povedala Asli Enver: "Vse preživete krize so vplivale na Surejo in jo spremenile, mi pa bomo korak za korakom spremljali to spremembo. Surejo, ki velikodušno deli svoje srce in tako črpa moč, čaka težka izbira."

Boranove tako v tretji sezoni čakajo težki dnevi. S tem, da so se ujeli v Ademovo zanko, niso izgubili le dvorca, ampak tudi svoje imetje. Družina, ki se poskuša s skupnimi močmi obdržati na nogah, pa se bo presenetljivo srečala s teto, ki je niso videli že leta. A kar družini vzbudi upanje, je za Esmo presenečenje, ki odpira razprtije iz preteklosti ...

Sureja s hčerko Jaz, kar v turščini pomeni Poletje

Medtem ko skuša Faruk na vse pretege najti izhod iz položaja, pa Fikret za vse skupaj krivi sebe. Adem pa je sicer res dobil dvorec, a bo moral v zameno plačati ceno, ki je ni pričakoval ...

Tretjo sezono Istanbulske neveste lahko na Planetu spremljate od srede, 28. avgusta, ob 20. uri, sicer pa od srede do petka ob isti uri.

