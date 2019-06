Po Ženski prihaja nagrajena turška serija Rešeno življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek, 24. junija, bo na sporedu zadnji del sezone priljubljene serije Ženska, takoj za tem, ob 20. uri, pa si lahko ogledate uspešnico Rešeno življenje, ki je ena najbolje gledanih in tudi nagrajenih turških serij lanskega leta. Rešeno življenje bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Že v ponedeljek, 24. junija, bo ob 20. uri na sporedu povsem nova nadaljevanka Rešeno življenje (Sen Anlat Karadeniz), ki je ena najbolj gledanih turških serij lanskega leta.

Zgodba se vrti okoli Nefes, ki so jo pri šestnajstih letih prodali v neželen zakon z nasilnim Vedatom. Po osmih letih, ki jih je preživela zaprta v nasilni hiši, pa ji pri enem od številnih poskusov le uspe pobegniti. S sinom se skrijeta v prtljažniku moževega poslovnega partnerja, ki prihaja iz okolice Črnega morja in je pripravljen trpinčeno žensko zaščititi s svojim življenjem. A njegova poteza ne pomeni le težav v poslovnem svetu, ampak tudi v lastni družini in okolici ...

Serija Rešeno življenje je premiero doživela lani in takoj postala ena najbolj gledanih turških serij. Prejela je tudi tri turške medijske nagrade zlati metulj in sicer za najboljši tv-par (İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe), najboljši scenarij in najboljšo režijo.

Rešeno življenje bomo lahko na Planetu spremljali od ponedeljka do petka ob 20. uri, prvič že v ponedeljek, 24. junija!

