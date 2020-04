Po letih depresije ji je ta vloga rešila življenje

Dory smo prvič spoznali v filmu Iskanje malega Nema (Finding Nemo). Ellen DeGeneres je za takratno ponudbo, da posodi glas pozabljivi modri ribici, dejala, da ji je dobesedno rešila življenje.

Ko je režiser Andrew Stanton Ellen ponudil sodelovanje v filmu Iskanje malega Nema, ni vedel, da je že dalj časa brez dela in da je nehala snemati komično serijo, v kateri jo je prvič opazil. Ellen je namreč leta 1997 javno priznala, da je istospolno usmerjena. V medijih so jo začeli kritizirati in celo javno zaničevati, kar jo je vodilo v triletno depresijo.

Zvezdnica je priznala, da ji je bilo v tistem času zelo težko ter da se je neuspešno borila s kritikami in žalitvami.

"Ko sem povedala psihoterapevtu, da mi je težko zaradi kritiziranja, ki sem ga bila deležna na vsakem koraku, mi je predlagal, da preprosto ne berem revij in ne gledam televizije. Povedala sem mu, da to ne pomaga, ker se vedno najde nekdo ali nekaj, kar me na to spomni. Na poti domov sem v avtu jokala in nato me je ustavil policist. Seveda je bila prva stvar, ki mi jo je rekel, da je ravno bral neki članek o meni in da je nad mano povsem zgrožen," se je spominjala Ellen.

Andrew Stanton in Ellen DeGeneres Foto: IMDb

Po klicu Andrewa je ostala brez besed. "Tri leta že nisem delala in niti približno nisem pričakovala, da mi bo kdo ponudil vlogo, kaj šele, da bo to hčerinsko podjetje Disneyja," je povedala ter dodala, da ji je to gotovo rešilo življenje v vseh pogledih in ji zelo pomagalo v boju z depresijo. Ne preseneča, da si je prisvojila tudi moto ribice Dory, ki vsakič, ko ji je hudo, pravi: "Samo vztrajaj in plavaj naprej."

V slovenski sinhronizaciji, ki si jo lahko ogledate na Planetu, so likom glasove posodili Saša Pavlin Stošić, Lovro Berden, Gorazd Žilavec, Lucija Grm, Uroš Buh in drugi.

Iskanje pozabljive Dory (Finding Dory) si na Planetu lahko ogledate NOCOJ ob 20. uri. Ponovitev bo na sporedu v soboto ob 17.15.

