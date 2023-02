Na Planet Eva prihaja nova indijska serija Ljubezen ali prijateljstvo

Ena najbolj priljubljenih serij na Planetu je indijska uspešnica Zapuščena, ki jo lahko ujamete od ponedeljka do petka ob 15. uri. Od danes naprej boste na Planet Eva lahko spremljali še eno indijsko serijo. Prihaja največja indijska ljubezenska telenovela vseh časov. Ljubezen ali prijateljstvo boste lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 17. uri na Planet Eva.

Zgodba indijske serije Ljubezen ali prijateljstvo (Silsila) spremlja zgodbo ginekologinje Mauli, ki je srečno poročena s pediatrom Kunalom. Živi urejeno družinsko življenje, potem pa sreča svojo najboljšo prijateljico iz otroštva Nandini, ki je žrtev nasilnega zakona in jo je mož zapustil. Mauli se odloči, da ji bo pomagala.

Toda njenega moža Kunala začnejo privlačiti Nandinina ranljivost, lepota in ženstvenost, Nandini pa čuti, da je Kunal vse, kar je želela od moža. Življenje se obrne, ko se preprosto občudovanje spremeni v usodno privlačnost. Ko Mauli izve za afero, je povsem strta, saj ugotovi, da je ni izdal samo mož, ampak tudi najboljša prijateljica.

Foto: promocijsko gradivo

Zgodba se dodatno zaplete, ko Mauli izve, da je noseča s Kunalovim otrokom. Toda Kunal se medtem poroči z Nandini, poleg tega pa Nandini z njim tudi zanosi.

Toda čas celi tudi najgloblje rane in Mauli spet najde razlog za nasmeh. Novi izbranec Išan je njena moč, njena hči Mišti pa njen sonček in veselje njene družine.

A usoda ima zanje nenavaden načrt. Mišti se spoprijatelji s hčerjo Kunala in Nandini. Ko se njuni hčeri spoprijateljita, pride do neizogibnega. Izkaže se, da dolga leta niso izbrisala bolečine. Kunal in Mauli se spet srečata. V Maulijini duši se odpre sveža rana, ko izve, da njene prijateljice Nandini ni več. Konflikt med izgubljeno ljubeznijo in bolečino se poglobi, ko Kunal izve, da je Mištijin oče. Ravno ko se zdi, da bo Mauli zaživela z Išanom, se v njeno življenje spet vrne Kunal.

Bo pozabila in odpustila izdajo, ki ji je strla srce, in Kunalu dala drugo priložnost? Ali pa bo začela novo življenje z Išanom, ki ji je vedno stal ob strani?

Prvi del nove indijske serije Ljubezen ali prijateljstvo (Silsila) bo prvič na sporedu danes ob 17. uri. Spremljali jo boste lahko od ponedeljka do petka na Planet Eva.

