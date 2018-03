Melek: Živali me pomirjajo

Mama

Melek, mala zvezdnica turške serije Mama, je osvojila srca slovenskih gledalk in gledalcev, njeno srce pa so osvojili konji.

Foto: Instagram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlada igralka Beren Gökyıldız, ki je tudi slovensko občinstvo navdušila s čudovito upodobitvijo male deklice Melek v seriji Mama, je velika ljubiteljica živali. "Rada imam vse živali, še posebej konje. Lepo mi je, ko jih lahko božam in sem v njihovi družbi. Nasmejijo me in pomirijo," razloži mala zvezdnica turške serije.

Foto: Instagram

Tako je že pri petih letih prvič sedla na konja brez kakršnegakoli strahu. Pravi, da je nekoč tudi že pristala na tleh, vendar je padec ni prestrašil in se je nemudoma zavihtela nazaj na jahalno sedlo. Čeprav veliko časa preživi na snemanjih, vedno najde tudi čas, da obleče jahalno opremo, pokrtači in nato še zajaha konja.

Foto: Instagram

V veliko veselje ji je bilo tudi eno izmed snemanj, kjer je odigrala prizor z velikim bernardincem. "Ni me bilo strah. Čeprav je bil velik, je bil hkrati zelo prijazen kuža," pravi televizijska Melek.