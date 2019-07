Lepotica, ki nima želje dokazovati, da je pametna #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rotem Sela je izraelska igralka, model in voditeljica, ki jo na Planetu lahko spremljate v izraelski seriji Lepotica in pek, eni najbolj gledanih izraelskih televizijskih serij v zgodovini. Čeprav navdušuje s svojo lepoto, se lahko pohvali, da je tudi zelo izobražena.

Petintridestletna mati treh otrok je diplomo iz prava pridobila v devetem mesecu nosečnosti in kmalu zatem opravila še pravosodni izpit. Ima tudi diplomo iz poslovne administracije. Izbrana študija sta se ji zdela najbolj logična izbira, čeprav se zdaj posveča predvsem igralskemu poklicu in manekenstvu.

"Nikoli nisem čutila želje po dokazovanju, da sem pametna. Vsak ima možgane," je dejala in pojasnila, da samo zato, ker je model, ne pomeni, da se mora komurkoli dokazovati. "Biti model je zame samo delo in ne vidim nobene težave v tem, če me označijo za lepotico."

Igralka odprto govori tudi o tem, kako je biti javna oseba in mati hkrati. "Moral bi videti mojo vizažistko, ko sem zjutraj prišla na snemanje. Bila je vsa zaskrbljena, ko je videla moje ogromne podočnjake," je povedala izraelska lepotica. "Premalo spim, moram vstajati, da dojim - popolnoma isto kot vsi drugi, verjemite mi. Biti mama je najbolj neverjetna zabava, čeprav priznam, da je pogosto to vlogo težko usklajevati s kariero."

Simpatično igralko lahko spremljate tudi v izraelski uspešnici Lepotica in pek, ki so jo vzljubili gledalci širom sveta. Po tej seriji so svojo različico posneli tudi v Ameriki.

