"Grozljivo je," igralka razkriva usodo Francisce v seriji Največja ljubezen

Foto: SIC

Serija Največja ljubezen, ki je bila na Portugalskem premierno predvajana septembra 2016, je ljubezenska zgodba o boju med dobrim in zlim. V ospredju sta Clara in njen spor z mačeho Francisco ter tudi z roko zakona. Clara po materinem umoru skrbi za svoje mlajše brate in sestre ter se zaljubi v policista Manuela, vendar se mora ljubezni odpovedati, ko se z Manuelom znajdeta vsak na svoji strani zakona.

Foto: Planet TV

36-letna igralka je bila, ko je prebrala scenarij za zadnji del zgodbe, povsem zgrožena. "Konec je grozljiv! Francisco čaka to, kar si je večina želela zanjo. In še več! Ko že mislite, da huje ne more biti – je! Mislim, da bo ljudem všeč, ker si Francisca to po njihovo zasluži. Ampak jaz mislim, da je njen konec grozen, žal mi je zanjo … Moja (vloga) je bila," je povedala za portugalske medije.

Foto: Planet TV

Inês je še dodala, da si želi, da usoda njenega lika ne bi bila tako zelo dramatična. "Ljudje, kot je Francisca, bi morali iti v bolnišnico. To bi bilo po mojem mnenju najbolj pravično."

Foto: SIC

Po koncu serije pa ima lepa igralka končno več časa zase. Sprejela je ponudbo kozmetičnega velikana Sephora in postala ena od izmed ambasadork znamke Kat von D Beauty. "Kat sledim že več let in mislim, da je zelo vplivna in močna ženska. Poleg tega imam zelo rada ličila," je povedala igralka, ki od januarja nastopa tudi v gledališču, v priredbi Shakespearjeve igre Sen kresne noči.

Maja se bo spet posvetila telenovelam, do takrat pa bo največ svoje pozornosti namenjala svojemu sinu, šestletnemu Simãu. "Lani zaradi vseh obveznosti nisem mogla biti povsem prisotna v njegovem življenju. Zdaj sem končno lahko in v resničen užitek mi je biti mama."

Pára de crescer por favor 😍 A post shared by Inês Castel-Branco (@inescastelbranco) on Oct 4, 2017 at 12:24am PDT

Vse od njegovega rojstva ga Ines vodi s seboj na prizorišča in snemanja, šestletni Simão pa je tega že povsem navajen. "Ve, da trdo delam. In da nimam druge možnosti. Nimam bogatih staršev, nimam nobene dediščine …Če mu hočem ponuditi dobro življenje, moram res garati," je še dodala.

