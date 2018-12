Denzel razkriva skrivnost uspešnega zakona

V Hollywoodu je 35 let dolg zakon huda redkost, saj je svet blišča in slave postal že skorajda sinonim za ločitve. A vendar jih je peščica, ki vztrajajo in tudi dobro vedo, zakaj vztrajajo in kaj dober zakon dejansko pomeni. Denzel Washington, ki ga lahko vidite v nocojšnjem filmu Insajder na Planetu, in njegova žena prisegata na zavzetost.

Njuna zakonska skupnost se je večkrat primerjala s tisto od Baracka in Michelle Obama, kar si zagotovo štejeta v veliko čast. Ne glede na vse govorice, ki so mnogokrat krožile o Denzelu, z namenom okrušiti njuno močno zvezo, sta ostala skupaj in poudarjala zavzetost drug drugemu.

Pravita, da je pomembno, da je v zakonu ena konsistenca, da je zaupanje in predvsem pogovor. Nič v celotnem skupnem potovanju ni enostavnega in težava, ki jo izpostavi Denzel, je predvsem to, da ljudje živijo v zablodi, da bodo večno najstniško zaljubljeni. Zakon je trdo in težko delo, v katerega je treba vložiti veliko časa in energije.

O svoji ženi Pauletti govori kot o kraljici, ki je steber njihove družine, in da ji nobena, ki ga je kdaj želela osvojiti, ne seže niti do kolen. Kot mož in oče torej v svoje življenje vlaga veliko dela in ljubezni, kot igralec pa tudi ne razočara, kar je dokazal v že kar nekaj dobrih filmih.

Danes si lahko ogledate film Insajder (Inside man) ob 22.20 na Planetu.

Zgodba Insajder: Premeteni zločinec Dalton Russell (Clive Owen) poskuša izpeljati popolni rop, toda odločni inšpektor Keith Frazier (Denzel Washington) namerava preprečiti Russllovo nakano. V pogajanja za življenja zajetih talcev se vmeša ambiciozna politična posrednica Madeleine White (Jodie Foster), ki s svojimi skrivnimi načrti še dodatno zaplete napeto igro med zločincem in inšpektorjem, meja med slabim in dobrim pa je vse bolj zabrisana.