Clooney priznal, da si redno dopisuje s to filmsko zvezdnico

Nocoj ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali komično dramo Potomci (The Descendants) z Georgeem Clooneyjem in Shailene Woodley. Prav med snemanjem tega filma se je med igralcema razvilo prijateljstvo, ki traja še danes. Že takrat pa je igralka s svojimi igralskimi sposobnostmi zvezdnika popolnoma osupnila.

Shailene Woodley velja za eno največjih mladih filmskih zvezdnic na svetu, saj je nastopila v številnih uspešnicah in tudi v priljubljeni seriji Majhne laži. Toda med snemanjem filma Potomci, med katerim je spoznala Georgea Clooneyja, si je šele utirala pot v filmski industriji. Že v enem od prvih prizorov pa je zvezdnika popolnoma navdušila.

"Bilo je nekaj res čudovitih igralcev, s katerimi sem sodeloval pri tem filmu. Shailene je bila res profesionalka, še več kot to. Mislim, da je šlo za enega prvih prizorov, ki smo jih posneli. Ko sem ji rekel, da njeni mami ne bo uspelo, se je potopila pod vodo in jokala. Česa takega v življenju še nisem videl," se je v enem od intervjujev spominjal Clooney. Dodal je, da ji je po prizoru rekel, da ne ve, kako bodo gledalci sprejeli ta film, a da ji za lastno igralsko kariero ni treba skrbeti."

Film se je nato odlično odrezal, saj je prejel tudi oskarja za scenarij in štiri druge nominacije. Igralka je priznala, da takrat ni čutila nobenega pritiska zaradi sodelovanja s tako velikim zvezdnikom, kot je George Clooney. "Tako je prizemljen in skromen, da nimaš občutka, da sodeluješ z nekom, ki je na kakršenkoli način boljši od tebe."

Dodala je, da George nikoli ni deloval vzvišeno. Rad se je družil z igralsko zasedbo in snemalno ekipo ter vzpostavljal iskrene odnose.

Igralca sta še vedno velika prijatelja

George Clooney je v nedavnem intervjuju povedal, da si s Shailene Woodley še vedno redno dopisujeta. "Je kot moja najstarejša hči. Zelo mi je pri srce in je nekdo, ki ga imam zelo rad." Tudi Shailene zelo ceni njuno iskreno prijateljstvo: "Je kot moj drugi oče. Vedno me podpira in pazi name. Nikoli v filmski industriji nisem srečala nikogar, ki bi bil bolj hvaležen in iskren," je dejala Shailene.

George Clooney in Shailene Woodley

Komično dramo Potomci (The Descendants) z Georgeem Clooneyem in Shailene Woodley si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri.

