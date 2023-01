Bi se tudi ve tako prijazno odzvale, če bi vaš partner storil to?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladoporočenci so se že odpravili na medene tedne v Mehiko, kjer pa je eden od novopečenih ženinov že izgubil poročni prstan.

Pred resortom imajo kopališče, kar pa Amady in Woodyju ni prineslo veliko sreče. Ali pač?

Woody je namreč ob skoku v vodo izgubil poročni prstan, kar je med plavanjem nazaj do kopnega priznal svoji ženi. Sicer se ji je iskreno opravičil, ker je vedel, da ga ne bo mogel najti, in pred kamero na kopnem poudaril: "Samo da veste, še vedno imam ženo in še vedno sem poročen."

Na samem je priznal, da ga je zelo skrbelo, da bo njegova žena zaradi tega izgubila živce. Namesto tega ga je neprestano objemala, na koncu pa ga po prihodu v sobo vprašala še: "Se mi boš pridružil pod prho?"

Le kaj se je zgodilo tam? Je prvi par ovekovečil svoj zakon? Ne zamudite naslednje epizode šova Poroka na prvi pogled: ZDA, ki bo na Planetu predvajana že nocoj ob 21. uri.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri.

