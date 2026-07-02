Znane so podrobnosti tragične nesreče Slovencev pri Belopeških jezerih

Slovenska državljana, katerih trupli so v ponedeljek zvečer pohodniki našli na območju Belopeških jezer , po poročanju italijanskih medijev nista umrla pred mesecem dni, temveč pred enim tednom. To je potrdil parkirni listek z datumom 23. junija, ki ga je policija našla v vozilu ženske. Vzrok smrti še ni potrjen, šlo naj bi za gorsko nesrečo, domnevno pa sta umrla mati in sin iz Kranjske Gore.

Na dve mrtvi osebi so pohodniki naleteli v ponedeljek zvečer na območju italijanskih Belopeških jezer. Italijanska tiskovna agencija Ansa je takrat poročala, da sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči, šlo pa naj bi za dva slovenska državljana. Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument, druga oseba pa naj bi bila njej otrok. Dokončno identiteto in vzrok smrti bo potrdila obdukcija. Obe osebi sta bili sicer oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo. Na parkirišču v bližini so našli tudi avtomobil pokojne ženske.

Ob najdbi trupel sta bili obe v napredovani fazi razkroja, zato je preiskovalni sodnik, ki je ogled kraja opravil na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenil, da sta umrla v začetku junija.

Posnetki z drona potrjujejo, da je šlo za nesrečo

Zdaj so znane nove podrobnosti tragične nesreče. Rai News poroča, da so karabinjerji iz Trbiža, ki vodijo preiskavo, v avtomobilu našli parkirni listek z datumom 23. junij. Prav ta podatek nakazuje, da slovenska državljana nista umrla v začetku junija, temveč pred enim tednom, ko je ta del Italije zajelo silovito neurje. Potok na območju Mangarta je najverjetneje narasel, trupli pa je odneslo. Da sta bili trupli v napredovani fazi razkroja, medtem pripisujejo vročini, ki je v naslednjih dneh zajela območje.

Trupli so našli približno 50 metrov narazen v strugi potoka severno od Zgornjega Belopeškega jezera. Trenutne informacije nakazujejo, da je najverjetneje šlo za gorsko nesrečo, saj dokazov, ki bi namigovali na kaznivo dejanje, ni. Približno sto metrov od mesta, kjer je ležala 49-letna mati, so našli nahrbtnik z avtomobilskimi ključi, nanj pa je bila pritrjena tudi manjša torba z dronom. Da je šlo za gorsko nesrečo, potrjujejo tudi pregledani posnetki z drona.

Obdukcija trupel bo odrejena v prihodnjih dneh. V spisu primera sta trenutno navedeni "neznani osebi", šlo pa naj bi za 49-letno mater in njenega sina, oba iz Kranjske Gore. V spisu je zapisano tudi, da je ženska pogosto hodila na pohode s sinom, kar naj bi pojasnilo vzrok, zakaj ni bila podana prijava o pogrešanih osebah.