Kako fizioterapija pomaga pri zdravljenju kalcinacije rame?

Kalcinacija v rami je pogosta težava, ki vodi do bolečin in zmanjšane gibljivosti sklepa. Gre za proces kopičenja kalcijevih kristalov v tetivah ramenskega sklepa, kar lahko povzroči vnetje in omejeno funkcionalnost roke. Čeprav se lahko razvija postopoma in ostane dolgo asimptomatska, lahko nenadna bolečina močno poslabša kakovost življenja. Zgodnje ukrepanje z ustrezno fizioterapijo je ključno za uspešno odpravljanje težav in povrnitev normalne gibljivosti.

Kalcinacija v rami, znana tudi kot kalcinirajoči tendinitis , je eden pogostejših vzrokov za bolečine in zmanjšano gibljivost ramenskega sklepa. Ker kalcij igra ključno vlogo v številnih telesnih procesih, je pomembno razumeti, kako se lahko zgodi njegovo pretirano nalaganje v tkivih. Ko se kalcij začne kopičiti v sklepih, vezivnem tkivu ali celo v žilnih stenah, govorimo o patološkem stanju, imenovanem kalcinacija.

Najpogosteje se kalcij kopiči v sklepni kapsuli ramenskega sklepa, kar imenujemo kalcinacija rame, ali v peti, kjer nastane trn v peti . Pri tem je treba vedeti, da se kalcinacija pogosto razvija v ciklih, pri čemer lahko en cikel njenega nastajanja in razgradnje traja tudi do pet let.

Zanimivo je, da pri nekaterih ljudeh kalcinacija rame ne povzroča nikakršnih simptomov. Kljub temu podatki kažejo, da jo ima kar 43 odstotkov posameznikov z bolečinami v rami, pri čemer so ženske bolj dovzetne in predstavljajo kar 70 odstotkov vseh primerov. Najpogosteje se pojavi v starostni skupini med 30 in 50 let.

Pomembno je poudariti, da pasivni počitek in dolgotrajno mirovanje pogosto poslabšata stanje in podaljšata čas okrevanja. Uspešno odpravljanje kalcinacije rame zahteva celosten pristop, ki ga bomo opisali v nadaljevanju članka.

Kako nastane kalcinacija v rami?

Kalcinacija je pogosto odziv telesa na prekomerne obremenitve, ponavljajoče se gibe ali mikropoškodbe tetiv in mišic. V nekaterih primerih se lahko pojavi tudi kot del naravne vnetne reakcije pri avtoimunskih boleznih ali okužbah.

Najpogosteje se kalcinacija oblikuje na tetivah supraspinatusa in infraspinatusa, pa tudi na drugih delih rotatorne manšete, kjer so tetive zaradi stalnih obremenitev najbolj dovzetne za spremembe. Tveganje za nastanek kalcinacije je večje pri posameznikih, ki pogosto dvigujejo roke nad glavo ali izvajajo ponavljajoče se gibe rame. K tem skupinam spadajo zobozdravniki, frizerji, kirurgi, pisarniški delavci, pa tudi nekateri športniki, ki se ukvarjajo z aktivnostmi, kot so tenis, plavanje ali odbojka.

Foto: Shutterstock/Medicofit

Ko se kalcij začne kopičiti v tetivi, lahko ta proces traja več let, preden povzroči bolečinske simptome. V zgodnjih fazah je kalcinacija pogosto asimptomatska, kasneje pa se lahko zgodi nenadna, intenzivna bolečina, ki omeji gibljivost rame. Pogosto se prvi znaki pojavijo po sprožilnem dogodku, kot so nenaden gib, udarec v ramo ali dolgotrajno ležanje na prizadeti strani.

Če ne začnete pravočasno izvajati terapije, lahko kalcinacija povzroči zmanjšano gibljivost sklepa, kar povečuje tveganje za zamrznjeno ramo , ki zahteva dolgotrajno rehabilitacijo. Zato je ključnega pomena, da se ob prvih znakih težav izvede ciljno usmerjena fizioterapija , ki pripomore k razgradnji kalcinacije in obnovi funkcionalnosti rame.

Dva tipa kalcinacije v rami: degenerativna in reaktivna

Kalcinacija v rami se lahko pojavi v dveh oblikah – degenerativna kalcinacija in reaktivna kalcinacija, pri čemer ima vsaka svoje značilnosti in vzroke nastanka.

Degenerativna kalcinacija rame

Degenerativna kalcinacija je posledica postopnih starostnih sprememb in dolgotrajnih mikropoškodb v ramenskem sklepu. S staranjem se tetive rotatorne manšete slabše prekrvavijo, kar vodi v zmanjšano sposobnost obnove in večje tveganje za nalaganje kalcija v poškodovana tkiva. K temu pripomorejo tudi oslabele mišice, ki ne omogočajo zadostne stabilnosti sklepu in posledično povečajo obremenitev na tetive.

Reaktivna kalcinacija rame

Reaktivna kalcinacija ni povezana s staranjem, ampak se pojavi kot odziv na poškodbo, dolgotrajno imobilizacijo ali povečano obremenitev sklepa. Pogosto povzroča intenzivnejše bolečine kot degenerativna oblika in se razvija v treh fazah:

začetna faza: struktura tetive se spremeni in postane dovzetnejša za nalaganje kalcija, faza aktivne kalcifikacije: kalcijevi kristali se začnejo kopičiti v tetivi in postopoma ustvarjajo večje depozite ter faza razgradnje: telo poskuša odstraniti kalcijeve kristale, pri čemer se ti sproščajo v sklepni prostor, kar pogosto sproži nenadno in močno bolečino.

Bolečina se običajno poslabša ob manjših poškodbah, nenadnih gibih ali ob padcu na ramo. Cikel kalcinacije lahko traja od pet do osem let, če pa ni ustrezno zdravljena z aktivn o fiziot erapijo , se lahko stanje poslabša, kar vodi v hujše omejitve gibanja in intenzivnejšo bolečino. V napredovalih primerih se lahko razvije zamrznjena rama, kjer postane sklep skoraj popolnoma negiben, bolečina pa je prisotna tudi v mirovanju.

Foto: Medicofit

Simptomi kalcinacije v rami

Simptomi so odvisni od faze bolezni in se lahko pojavijo postopoma ali nenadoma:

intenzivna bolečina – pogosto nenadna, poslabša se pri dvigovanju roke in ponoči,

– pogosto nenadna, poslabša se pri dvigovanju roke in ponoči, omejena gibljivost – težave pri dviganju roke nad glavo in pri gibanju za hrbtom ter

– težave pri dviganju roke nad glavo in pri gibanju za hrbtom ter izžarevanje bolečine – lahko se širi iz rame v nadlahet ali celo do komolca.

Zaradi bolečin in omejene funkcionalnosti lahko opravljanje vsakodnevnih aktivnosti postane oteženo, kar bistveno vpliva na kakovost življenja.

Dejavniki tveganja za kalcinacijo rame

Več dejavnikov lahko prispeva k razvoju kalcinacije v ramenskem sklepu:

hormonske spremembe (težave s ščitnico in velike količine estrogena),

(težave s ščitnico in velike količine estrogena), sladkorna bolezen ,

, nepravilna telesna drža ,

, intenzivni prisilni položaji ramen,

ramen, dolgotrajno spanje na eni rami ,

, določena zdravila ,

, splošno pomanjkanje gibanja ,

, oslabele mišice rotatorne manšete,

rotatorne manšete, predhodna natrganina mišice, tetive rotatorne manšete, izpah ali artroskopij a rame in

in intenzivno dolgotrajno igranje tenisa, košarke, vaterpola in odbojke.

Kdaj se odločiti za obisk diagnostične terapije? Kadar bolečina v peti traja dlje kot en teden kljub osnovnim ukrepom.

Če opazite, da ne morete premikati roke v vse smeri kot običajno, ali če je gibljivost omejena zaradi bolečine.

Če ste že prej imeli težave z ramenskim sklepom in se simptomi ponavljajo.

Kako poteka diagnoza kalcinacije v rami?

Foto: Medicofit

Za natančno prepoznavo kalcinacije v ramenskem sklepu so na voljo različne diagnostične metode, pri čemer je ultrazvočna preiskava mehkih tkiv najzanesljivejša. Ta metoda omogoča jasen prikaz lege kalcinacije ter oceno stopnje degenerativnih sprememb v prizadetih tetivah in sklepnih strukturah.

Ultrazvočna diagnostika se uporablja tudi za spremljanje napredka zdravljenja kalcinacije v rami v sklopu terapij z udarnimi globinskimi valovi.

Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko zdravljenje?

Klasičen pristop fizioterapije v primeru kalcinacije v rami je pogosto neučinkovit. V kliniki Medicofit mesečno obravnavajo paciente z gibalnimi omejitvami rame, ki že leta trpijo hude bolečine, ki jih prej niso mogli odpravili ravno zaradi izvajanja pasivne fizioterapije, ki je temeljila na elektroterapiji, ultrazvočni terapiji in blagi manualni mobilizaciji.

S pravilno fizioterapijo , ki temelji na tehnikah aktivne mobilizacije rame in terapije z udarnimi globinskimi valovi, v kliniki Medicofit svojim pacientom omogočajo odpravo bolečine in povrnitev normalne gibljivosti.

S specialistično terapijo boste:

dosegli visoko uspešnost zdravljenja in dolgotrajne rezultate,

dosegli kar 95-odstotno nižje tveganje za resne zaplete in

koristili najsodobnejše neinvazivne metode zdravljenja, ki omogočajo optimalne pogoje reabsorpcije kalcinacije, brez kirurškega posega.

Celostno zdravljenje kalcinacije v rami v kliniki Medicofit pacientom prav zato priporočajo številni priznani specialisti ortopedske kirurgije.

Kako poteka zdravljenje kalcinacije v rami v kliniki Medicofit?

Foto: Medicofit

V večini primerov postane kalcinacija simptomatska šele v tretji fazi, ko se za zdravljenje izvaja fizioterapijo in kineziologijo. Takrat telo poskuša izločiti nakopičen kalcij in začne proces reabsorpcije, kar se odrazi v rami kot vnetna in boleča reakcija.

Zdravljenje kalcinacije rame zahteva celosten in individualno prilagojen pristop, ki vključuje kombinacijo instrumentalne fizioterapije, specialnih vaj in aktivne mobilizacije sklepa. Vodilna metoda zdravljenja stanja kalcinacija rame je instrumentalna fizioterapija z udarnimi globinskimi valovi (ESWT – extracorporeal shock wave therapy) s sočasno specialno kineziološko vadbo in aktivno mobilizacijo rame.

Udarni globinski valovi

Terapija z udarnimi globinskimi valovi (ESWT) je ena najučinkovitejših metod za pospeševanje razgradnje kalcinacije v ramenskem sklepu. Visokoenergijski impulzi delujejo ciljno na nakopičene kalcijeve depozite, jih postopoma razbijejo na manjše delce in omogočijo njihovo naravno absorpcijo v telo. Poleg tega udarni valovi spodbujajo regeneracijo tkiva in zmanjšujejo vnetni odziv, kar pripomore k boljši gibljivosti rame.

Čeprav terapija ni popolnoma neboleča, se njena jakost prilagaja bolečinskemu pragu posameznika, s čimer fizioterapevt zagotovi največjo učinkovitost brez nepotrebnega nelagodja.

Terapija TECAR

Pri zdravljenju kalcinacije v rami se uporablja tudi terapija TECAR , ki s pomočjo ciljno usmerjenega segrevanja pospešuje prekrvavitev in izboljšuje učinkovitost kineziološke vadbe. S tem se poveča elastičnost tkiv, zmanjša mišično napetost in omogoči boljšo regeneracijo prizadetega območja.

Terapija TECAR je neboleča in se pogosto uporablja kot podporna metoda fizioterapije, saj omogoča večjo sproščenost tkiva in olajša izvedbo vaj, ki so ključne za povrnitev normalne funkcionalnosti ramenskega sklepa.

Celostno zdravljenje kalcinacije v rami

Poleg terapije z udarnimi globinskimi valovi, terapije TECAR, aktivne mobilizacije rame in specialne kineziološke vadbe pri kalcinaciji rame v kliniki Medicofit uporabljajo tudi lasersko terapijo in visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP, ki s frekvencami, ki so tudi do stokrat višje od običajne elektrostimulacije, stimulira celični metabolizem in pospeši razgradnjo kalcija.

Najučinkovitejši pristop je tako celostni, saj združuje udarne globinske valove z različnimi terapevtskimi tehnikami. Ključno za paciente je, da med rehabilitacijo bolečin v rami pridobijo tudi ustrezno moč mišic rotatorne manšete.

Foto: Medicofit

Ne odlašajte s terapijo

Nezdravljena kalcinacija lahko povzroči vnetje tetiv rotatorne manšete, kar poveča tveganje za njihovo degeneracijo ali celo rupturo. Kopičenje kalcija pogosto vodi v utesnitveni sindrom rame, ki omejuje gibanje in povzroča bolečine.

Dolgotrajna neaktivnost lahko vodi do že omenjene mišične atrofije in razvoja zamrznjene rame, ki zahtevata dolgotrajno rehabilitacijo. Pravočasno zdravljenje je ključno, saj zamuda povečuje tveganje za trajne omejitve gibanja in kronične bolečine.

Prav zato mirovanje, čeprav priporočljivo pri številnih poškodbah, v primeru kalcinacije nikakor ni dobrodošlo.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja kalcinacije rame Zaradi hudih bolečin v desni rami, ki so sevale proti vratu, je na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit prišel 36-letni David, ki so mu že pred tremi leti na podlagi slikovnih preiskav diagnosticirali vnetne spremembe na področju desnega ramena. Med kliničnim pregledom je gospod navedel, da so bolečine v ramenskem sklepu intermitentne narave in so najmočnejše ponoči, pojavijo pa se tudi ob hitrih, nenadzorovanih gibih. Specialist fizioterapevt je v sklopu klinične ocene ugotovil, da je gibljivost ramena precej zmanjšana. Aktualna slikovna diagnostika je razkrila prisotnost kalcijevih naplastitev. Simptomatiko so izzvali tudi specialni ortopedski testi, kar je le še dodatno potrdilo diagnozo. Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda je bilo indicirano 15-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenje. V sklopu prve faze se je izvajal širok spekter fizikalnih agensov za zmanjšanje bolečine in vnetja – terapija TECAR, laserska terapija, terapija s fokusiranimi in radialnimi udarnimi valovi v kombinaciji z manualno terapijo za izboljšanje gibljivosti. Z omenjenimi fizioterapevtskimi postopki se je bolečina uspešno zmanjšala že po petih terapijah. Takrat se je začela izvajati tudi kineziološka faza zdravljenja, ki je vključevala specialno progresivno vadbo za krepitev mišic rotatorne manšete ramena in cervikalne muskulature z namenom doseganja normativov mišične moči, kar bo omogočilo dolgoročno vzdrževanje brezbolečinskega stanja. Gospod David se je lahko že med terapijami vrnil k aktivnemu življenjskemu slogu in začel ponovno postopno obremenjevati desno ramo. Klinični pregled ob koncu zdravljenja je razkril popolno gibljivost in precej izboljšano moč ključnih mišičnih skupin, bolečina pa več ni bila prisotna. Fizioterapevt je predlagal vključitev v dolgoročni program osebne vadbe z namenom ohranjanja preventivne mišične moči in funkcionalne sklepne gibljivosti, s čimer se je David tudi strinjal.

Kako si lahko pomagate sami?

V nadaljevanju si oglejte učinkovite vaje za ramo , ki jih lahko vključite v svojo rutino, da zmanjšate nelagodje in ponovno pridobite prožnost ter moč v rami. S pravilno izvedbo boste izboljšali kakovost življenja in preprečili nadaljnje poškodbe.

Vaja 1: napredna izometrična zunanja rotacija

Vaja 2: enoročna zunanja rotacija

Vaja 3: antefleksija ramena skozi elevacijo