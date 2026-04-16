Bo poletje res tako vroče? Izberite pravega serviserja, da bo vse ustrezno delovalo.

Začetek pomladi je v številnih poslovnih, javnih in tehnično zahtevnih objektih čas priprave klimatsko-prezračevalnih sistemov na prehod iz režima ogrevanja v režim hlajenja. Čeprav je ta prehod pogosto razumljen kot rutinski sezonski ukrep, gre v praksi za eno najobčutljivejših obdobij za obratovanje sistema.

Prehod na hlajenje ne pomeni le spremembe nastavitve temperature, temveč preverjanje celotnega sistema. Klimatsko-prezračevalni sistemi poleg hlajenja zagotavljajo dovod svežega zraka, ustrezno izmenjavo zraka, stabilno temperaturo in v določenih primerih tudi regulacijo vlage. Njihovo delovanje mora biti usklajeno, saj že manjša odstopanja lahko vplivajo na kakovost bivanja ali dela v prostoru.

Zato je pred začetkom poletne sezone treba preveriti ključne elemente sistema in menjati potrošne dele: filtre, jermene, izvesti kontrolo pravilnosti pretokov zraka, delovanja ventilatorjev, odzivnosti regulacije, stanja hladilnega kroga ter delovanja izmenjevalnikov in odvodov kondenza. Če kateri od teh elementov ni ustrezno nastavljen ali vzdrževan, se težave pokažejo šele ob prvih večjih obremenitvah klimatsko-prezračevalnega sistema.

Kako prepoznati, da sistem ni pripravljen na poletje



• neenakomerna temperatura v prostoru ali med posameznimi conami;

• občutek prepiha ali premočnega pihanja zraka;

• slabša kakovost zraka ali občutek zatohlosti;

• sistem deluje, vendar ne doseže želene temperature;

• povečana poraba energije brez očitnega razloga;

• neprijeten vonj ob zagonu sistema.

Zakaj ni vsak serviser prava izbira

Ena najpogostejših napak v praksi je predpostavka, da lahko vsak izvajalec, ki na trgu ponuja vzdrževanje in servisiranje naprav in sistemov, enakovredno servisira tudi kompleksnejše klimatsko-prezračevalne sisteme v poslovnih in javnih objektih.

Zakaj je vodenje evidenc posegov tako pomembno



Pri hladilnih in klimatsko-prezračevalnih sistemih ni pomembno le, da je servis opravljen, temveč tudi, da je ustrezno evidentiran. Evropska uredba in nadgrajena slovenska zakonodaja namreč zahtevata, da se za naprave, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, vodi natančna evidenca vseh servisnih in vzdrževalnih posegov.



To pomeni, da morajo biti podatki o posegih vedno dostopni tako izvajalcu servisa kot tudi lastniku oziroma uporabniku naprave. Če objekt obišče inšpektor, mora biti ta evidenca urejena, ažurna in takoj dostopna.



Prav zato Astech za svoje stranke vodi natančno evidenco o vseh posegih na napravah. Kot prvo podjetje v Sloveniji je za ta namen razvil tudi spletni portal, ki omogoča sprotno vodenje evidenc o vzdrževalnih in servisnih posegih na opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalkah.



Pri večjih sistemih ne gre več za posamezno napravo, temveč za usklajeno delovanje več podsistemov. Ti vključujejo prezračevanje, hlajenje, regulacijo, filtracijo, razporeditev zraka in v določenih primerih tudi elemente, povezane z varnostjo obratovanja. Izbor strokovno usposobljenega serviserja je zato ključen, saj mora ta razumeti celotno logiko delovanja sistema.

Neustrezno izveden servis lahko povzroči ponavljajoče se okvare, slabšo energetsko učinkovitost, višje obratovalne stroške in neustrezne pogoje za uporabnike. Pri določenih sistemih pa so pomembne tudi zakonske zahteve glede posegov in usposobljenosti izvajalcev, kar dodatno poudarja pomen strokovnosti. V teh primerih pravilno servisiranje ni pomembno le z vidika udobja in energetske učinkovitosti, temveč tudi z vidika skladnosti z zahtevami obratovanja in varnosti.

Servis kot optimizacija, ne le odprava napak

Toplotno udobje v prostoru ni samoumevno. Ustrezna temperatura, prijetno gibanje zraka, primerna vlažnost in kakovosten zrak so rezultat pravilno nastavljenega klimatsko-prezračevalnega sistema. Zato servis ne pomeni le odpravljanja napak, temveč tudi nujno optimizacijo delovanja.

Prav to je ena ključnih prednosti podjetja Astech, ki ima eno največjih ekip strokovno usposobljenih serviserjev za klimatsko-prezračevalne sisteme v Sloveniji. Njihovi serviserji ne preverjajo le, ali sistem deluje, temveč ali deluje optimalno. S pravilnimi nastavitvami, uravnoteženimi pretoki in ustrezno regulacijo zagotavljajo večji izkoristek sistema ob nižji porabi energije ter daljšo življenjsko dobo naprav.

Kakovost storitev temelji na strokovnem znanju in stalnem izobraževanju. Klimatsko-prezračevalni in hladilni sistemi postajajo vse bolj kompleksni, zato je poznavanje sodobnih tehnologij, energetskih standardov in regulacijskih sistemov ključnega pomena za zanesljivo delovanje.

Odzivnost in organizacija sta ključni v kritičnih trenutkih

Pomembna prednost pri izbiri serviserja je tudi njegova operativna sposobnost. Astech s številčno in strokovno usposobljeno servisno ekipo zagotavlja stalno prisotnost po vsej Sloveniji. To omogoča hitro razporeditev ekip, hitro odzivnost in posredovanje tudi v primerih, ko je treba hkrati reševati več zahtevnih situacij. Ob nujnih intervencijah lahko njihovi serviserji v kratkem času pridejo na lokacijo, kritične primere pa rešujejo vse dni v letu, 24 ur na dan.

Pri sistemih, kjer ob okvari odločajo ure ali celo minute, je prav kombinacija strokovnega znanja, organizacije in logistike pogosto odločilna.

Najdražji servis je tisti, ki pride prepozno

Ob prvem vročinskem valu se najhitreje pokaže, ali je bil sistem pravilno vzdrževan, ali so nastavitve ustrezne in ali je servis opravil izvajalec, ki sistem razume celostno. Težava pogosto ni v tem, da sistem ne deluje, temveč da na sezono hlajenja ni tehnično ustrezno pripravljen.

Lastniki oz. uporabniki objektov se za servis pogosto odločijo šele, ko sistem pokaže prve znake težav ali ne dosega več pričakovanega učinka. Takrat servis ni več preventivni ukrep, temveč intervencija, ki lahko povzroči dodatne stroške, motnje v delovanju klimatizacije ali prezračevanja in posledično povzroča slabše pogoje za uporabnike.

Zato je strokovno smiselno, da se pregled in priprava sistema opravita pravočasno. Ko se objekt pripravlja na poletno obratovanje, je ključno vprašanje preprosto: ne le, ali bo sistem pregledan, temveč ali ga bo pregledal pravi serviser.