Ali so vaše noge pripravljene na poletje?

Mnogi verjamejo, da so težke noge in otekanje ob koncu dneva zgolj logična posledica utrujenosti ali vročih poletnih dni. Vendar bolečina in otekanje nog, zlasti poleti, nista normalen pojav, temveč sta lahko prva opozorilna znaka kronične venske bolezni (KVB). Zmotno je mišljenje, da imajo težave le starejši, saj se prvi simptomi pogosto pojavijo že pred 30. letom starosti.

Kaj je kronična venska bolezen?

Kronična venska bolezen nastane zaradi motenj v venskem obtoku. Ko venske zaklopke ne delujejo pravilno, kri ne teče učinkovito nazaj proti srcu, temveč začne zastajati v nogah. To poveča pritisk v venah, kar povzroči vnetje venskih sten in zaklopk. Vnetje ne ostane omejeno le na velike vene, temveč poškoduje tudi mikrocirkulacijo – drobno mrežje kapilar, ki oskrbujejo tkiva.

Foto: arhiv ponudnika Vse te spremembe ljudje občutijo kot različne simptome, od začetnega občutka težkih nog do bolečin in otekanja. Če ne ukrepamo, vnetje in poškodbe mikrocirkulacije vztrajno napredujejo, kar vodi v resnejše stopnje bolezni, kot so trajne spremembe na koži, vidne krčne žile in v skrajnih primerih celo venske razjede.

Foto: Shutterstock

Simptomi se pogosto stopnjujejo čez dan in so najbolj izraziti zvečer ali po dolgotrajnem stanju oziroma sedenju.

Bodite pozorni na:

občutek težkih in utrujenih nog,

bolečine v nogah,

otekanje okoli gležnjev (ki se čez noč običajno zmanjša),

nočne krče v mečih,

pojav majhnih mrežastih ven ali vidnih krčnih žil.

3 nasveti, kako si lahko pomagamo sami



Zdravje svojih ven lahko podprete z enostavnimi spremembami v vsakdanjem življenju:



Gibanje: Redna telesna aktivnost, kot sta hoja ali plavanje, spodbuja venski pretok.



Izogibanje vročini: Vročina širi vene, zato se poleti izogibajte neposrednemu soncu in vročim kopelim. Pomaga prhanje nog s hladno vodo od gležnjev navzgor.



Počitek z dvignjenimi nogami: Gravitacija pomaga pri odvajanju krvi iz spodnjih okončin.

Več nasvetov lahko najdete TUKAJ.

Kako jo zdravimo?

Zdravljenje kronične venske bolezni mora biti celostno in se mora začeti čim prej, da upočasnimo napredovanje in pojav zapletov, kot so razjede na nogah. Poleg spremembe življenjskega sloga zdravljenje vključuje kompresijsko terapijo (elastične nogavice ali elastične povoje) in uporabo venoaktivnih zdravil, ki preprečujejo vnetje in krepijo venske stene.

Foto: arhiv ponudnika

Zdravilo Detralex – modra izbira za vaše noge

Detralex je uveljavljeno zdravilo naravnega izvora, sestavljeno iz edinstvene kombinacije različnih flavonoidov, ki delujejo sinergistično, za doseganje čim boljšega učinka. Poseben postopek izdelave – mikronizacija – zmanjša delce zdravila, kar pripomore k njegovi bistveno boljši absorpciji v telesu.

Zdravilo klinično dokazano zmanjšuje vnetje v venskih zaklopkah, krepi stene ven in kapilar (mikrocirkulacijo) ter učinkovito zmanjšuje bolečino, otekanje, občutek težkih nog in pogostost krčev v mečih. Detralex je najbolj prodajano zdravilo za lajšanje simptomov kronične venske bolezni tako doma kot v svetu, kar potrjuje njegovo učinkovitost in zaupanje vanj. Redno jemanje zdravila Detralex poleg lajšanja simptomov tudi upočasnjuje napredovanje bolezni.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Naročnik oglasne vsebine je Servier Pharma.