V Rusiji bodo obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo

V Rusiji bodo danes obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Da bi zagotovili varnost med slovesnostmi, je Moskva za petek in danes razglasila enostransko prekinitev ognja, ki pa ni zdržala, nakar je predsednik ZDA Donald Trump v petek naznanil tridnevno premirje med stranema, ki sta ga potrdila tako Moskva kot Kijev.

6.22 V Rusiji bodo ob prekinitvi ognja z Ukrajino obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo

Ob dnevu zmage ruske oblasti organizirajo tradicionalno vojaško parado, na kateri tokrat zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Med slovesnostmi bodo iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop, tujim novinarjem pa ne bodo dovolili dostopa do parade.

Da bi zagotovila varnost, je Rusija za petek in danes že pred dnevi naznanila prekinitev ognja, na kar je Ukrajina odgovorila z razglasitvijo premierja že od srede. Po medsebojnih opozorilih in zaostrovanju sta strani kljub temu nadaljevali z obstreljevanjem.

Ameriški predsednik Trump je nato v petek naznanil, da bo med država s soboto obveljala tridnevna prekinitev ognja. Ta naj bi trajala do ponedeljka in naj bi, kot je zatrdil Trump, vključevala izmenjavo po tisoč ujetnikov.

Tako prekinitev ognja kot izmenjavo ujetnikov so potrdili tudi v Kijevu in Moskvi. Zelenski je obenem vojski z odlokom odredil, da danes ne napada Rdečega trga, prizorišča parade.