Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
policija bomba grožnje Hrvaška

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 10.36

Znova grožnje z bombami na šolah na Hrvaškem

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Doslej so se vse grožnje z bombami izkazale za lažne. | Foto Shutterstock

Na Hrvaškem se danes tako kot v prejšnjih dneh pojavljajo grožnje z bombami na šolah. V teku so evakuacije več šol na območju Zagreba, Splita in Reke. Na policiji pravijo, da so seznanjeni s prijavami in ukrepajo v skladu s predpisanimi postopki, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po pisanju portala Index so že izpraznili poslopje gimnazije v zahodnem delu Zagreba, po poročilih s terena naj bi bile evakuacije v teku še v nekaterih drugih srednjih šolah. Obvestila o grožnjah z bombo so prispela tudi na naslove nekaterih medijev.

V zadnjih dneh so na Hrvaškem prejeli vrsto groženj z bombami v šolah, kjer so morali zaradi tega prekiniti pouk. Poleg šol so grožnje prejeli tudi vrtci in nekatera trgovska središča. Prijave so prispele tudi na naslove lokalnih samouprav, vlade, parlamenta, policije in medijev. Skupno naj bi prejšnji teden zabeležili več kot 500 takšnih prijav, navaja Index.

Vse grožnje so se izkazale za lažne. Notranji minister Davor Božinović je v četrtek povedal, da so obvestila prispela z lažnih elektronskih naslovov iz tujine ter da policija išče storilce ob pomoči Europola in ameriških agencij.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.