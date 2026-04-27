Na Hrvaškem se danes tako kot v prejšnjih dneh pojavljajo grožnje z bombami na šolah. V teku so evakuacije več šol na območju Zagreba, Splita in Reke. Na policiji pravijo, da so seznanjeni s prijavami in ukrepajo v skladu s predpisanimi postopki, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po pisanju portala Index so že izpraznili poslopje gimnazije v zahodnem delu Zagreba, po poročilih s terena naj bi bile evakuacije v teku še v nekaterih drugih srednjih šolah. Obvestila o grožnjah z bombo so prispela tudi na naslove nekaterih medijev.

V zadnjih dneh so na Hrvaškem prejeli vrsto groženj z bombami v šolah, kjer so morali zaradi tega prekiniti pouk. Poleg šol so grožnje prejeli tudi vrtci in nekatera trgovska središča. Prijave so prispele tudi na naslove lokalnih samouprav, vlade, parlamenta, policije in medijev. Skupno naj bi prejšnji teden zabeležili več kot 500 takšnih prijav, navaja Index.

Vse grožnje so se izkazale za lažne. Notranji minister Davor Božinović je v četrtek povedal, da so obvestila prispela z lažnih elektronskih naslovov iz tujine ter da policija išče storilce ob pomoči Europola in ameriških agencij.