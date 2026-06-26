Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so v danes objavljeni študiji opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution (WWA). Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč.

Znanstveniki iz Evrope, ZDA in Združenega kraljestva so v študiji opozorili, da so ekstremni vremenski pojavi, kot so vročinski valovi, vse pogostejši in intenzivnejši, omejevanje segrevanja pa je ključnega pomena za preprečevanje najhujših posledic podnebnih sprememb.

Na podlagi izmerjenih in napovedanih temperatur so analizirali, kako intenziven bi bil trenutni vročinski val v nekoliko hladnejših podnebnih razmerah leta 2003 in 1976, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ugotovili so, da je sedanji vročinski val ekstremen tudi v primerjavi z letom 2003, ko je v Evropi v povezavi z vročino umrlo več deset tisoč ljudi. Študija namreč navaja, da bi bil podoben vročinski val junija 2003 za približno dve stopinji, junija 1976 pa za okoli 3,5 stopinje Celzija hladnejši.

V luči tega je glavni avtor študije Theodore Keeping z univerze Imperial College London opozoril, da je svet danes toplejši in da brez podnebnih sprememb takšne temperature v juniju ne bi bile mogoče.

Kakšne prihodnosti si želimo?

"Zdaj gre resnično za vprašanje, kakšno prihodnost si želimo in ali smo pripravljeni storiti vse, kar je potrebno, da si jo zagotovimo," pa je dejala soustanoviteljica organizacije WWA Friederike Otto. Dodala je, da znanstveniki imajo rešitve, a da se te ne izvajajo dovolj hitro, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Organizacija WWA se je ob tem zavzela za hitro opuščanje fosilnih goriv, kar da je ključnega pomena, če želimo v prihodnosti preprečiti še višje temperature.