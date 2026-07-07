Žensko, povezano z eksplozijo v Monaku, naj bi našli ustreljeno blizu Kijeva

Žensko, ki so jo oblasti iskale zaradi domnevne vpletenosti v poskus umora ukrajinskega poslovneža in milijonarja Vadima Jermolajeva v Monaku, so po navedbah ukrajinskih virov našli mrtvo v bližini Kijeva. Preiskovalni viri navajajo, da je bila osumljenka ustreljena.

Šlo je za 39-letno državljanko Ukrajine Anastasijo Berezovsko, za katero je Interpol razpisal tiralico.

Njeno truplo naj bi policija odkrila 6. julija okoli 23. ure, informacijo pa so za ukrajinske medije potrdili viri iz ukrajinskih varnostnih struktur, ki so navedli, da je bila osumljenka po napadu zunaj Ukrajine, pred kratkim pa se vrnila v državo.

Berezovsko so po eksploziji v Monaku iskali z mednarodno tiralico organizacije Interpol. Sumili so jo sodelovanja pri poskusu umora, namestitve eksplozivne naprave na javnem kraju in kriminalnega združevanja.

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Eksplozija v Monaku hudo poškodovala ukrajinskega poslovneža

Napad se je zgodil 29. junija v Monaku, ko je eksplodirala naprava, skrita v torbi. Po navedbah preiskovalcev je bila eksplozija sprožena na daljavo, ko so bile domnevne tarče v bližini.

V napadu so bili poškodovani Vadim Jermolajev, njegova partnerka Ana Nasobina in njen 13-letni sin. Poslovnež je bil po poročilih v kritičnem stanju, Nasobina pa je utrpela tako hude poškodbe, da so ji morali amputirati obe nogi.

Preiskovalci so po eksploziji sprožili obsežno iskalno akcijo. Oblasti so sprva iskale osebo, ki naj bi napravo namestila, posnetki nadzornih kamer pa naj bi pokazali osumljenca, ki je po napadu pobegnil v Francijo.

Policija preiskuje več mogočih povezav

Po poročanju ukrajinskih medijev sta bila v povezavi s primerom pridržana še dva osumljenca. Eden naj bi bil pripadnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe, drugi pa nekdanji uslužbenec organov pregona.

Oblasti v Monaku so izključile možnost terorističnega ozadja. Tožilstvo je primer odprlo kot preiskavo poskusa umora in nezakonite uporabe eksplozivne naprave na javnem kraju.

Mediji poročajo, da preiskovalci preverjajo tudi morebitno povezavo z ukrajinskimi varnostnimi službami, vendar uradne potrditve za zdaj ni.

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Kdo je Vadim Jermolajev?

Vadim Jermolajev je ukrajinski podjetnik iz mesta Dnipro in ustanovitelj industrijsko-trgovske skupine Alef. Dolga leta je veljal za enega najbogatejših ljudi v Ukrajini in se pojavljal na lestvicah revije Forbes med stotimi najbogatejšimi Ukrajinci.

Leta 2019 se je odpovedal ukrajinskemu državljanstvu in pridobil ciprsko državljanstvo. Kasneje se je pojavil tudi v raziskavah o ukrajinskih poslovnežih, politikih in bogataših, ki so po začetku ruskega napada na Ukrajino živeli na francoski rivieri.

Primer eksplozije v Monaku ostaja predmet mednarodne preiskave, medtem ko okoliščine smrti glavne osumljenke še niso v celoti pojasnjene.

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