Žensko na Poljskem med nevihto udarila strela

Med silovitimi nevihtami, ki so v delih srednje Evrope minuli konec tedna povzročile poplave, je na Poljskem v soboto strela udarila v 38-letno žensko, ki je zaradi tega doživela srčni zastoj, so v nedeljo poročali lokalni mediji. Incident se je zgodil v vasi Jakuszyce ob meji s Češko. Ženska je v bolnišnici in je v stabilnem stanju.

Poplavljene ceste so povzročile težave tudi v mestu Wroclaw, ki leži okoli 120 kilometrov severovzhodno od vasi, kjer se je zgodil incident, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V sosednji Češki so temperaturam do 36 stopinj Celzija v nedeljo prav tako sledile silovite nevihte z močnim dežjem. Gasilci so do nedelje zvečer posredovali približno 700-krat, največkrat zaradi padlih dreves, ki so ovirala železniške proge in ceste, ter poplavljenih kleti.

O visokih temperaturah so poročali tudi iz sosednje Slovaške.