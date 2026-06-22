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Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
9.46

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
strela nevihta Poljska

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 9.46

21 minut

Žensko na Poljskem med nevihto udarila strela

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Strela, nevihta, neurje | Na Češkem so temperaturam do 36 stopinj Celzija v nedeljo prav tako sledile silovite nevihte z močnim dežjem. | Foto Shutterstock

Na Češkem so temperaturam do 36 stopinj Celzija v nedeljo prav tako sledile silovite nevihte z močnim dežjem.

Foto: Shutterstock

Med silovitimi nevihtami, ki so v delih srednje Evrope minuli konec tedna povzročile poplave, je na Poljskem v soboto strela udarila v 38-letno žensko, ki je zaradi tega doživela srčni zastoj, so v nedeljo poročali lokalni mediji. Incident se je zgodil v vasi Jakuszyce ob meji s Češko. Ženska je v bolnišnici in je v stabilnem stanju.

Poplavljene ceste so povzročile težave tudi v mestu Wroclaw, ki leži okoli 120 kilometrov severovzhodno od vasi, kjer se je zgodil incident, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V sosednji Češki so temperaturam do 36 stopinj Celzija v nedeljo prav tako sledile silovite nevihte z močnim dežjem. Gasilci so do nedelje zvečer posredovali približno 700-krat, največkrat zaradi padlih dreves, ki so ovirala železniške proge in ceste, ter poplavljenih kleti.

O visokih temperaturah so poročali tudi iz sosednje Slovaške.

strela nevihta Poljska
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