Kaj namiguje Zelenski? "Kdor je pameten, ta vikend ne bo šel v Moskvo" #vŽivo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi, s katero bodo v ruski prestolnici obeležili dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. V Moskvi so medtem danes vnovič zatrdili, da se bodo na morebiten napad ustrezno odzvali.

18.58 Zelenski zaveznikom Rusije odsvetuje udeležbo na paradi v Moskvi

13.10 Rusija potrdila začetek dvodnevne prekinitve ognja z Ukrajino ob polnoči

7.45 Moskva grozi s povračilnimi napadi

7.35 V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine več ranjenih

"Prejeli smo sporočila nekaterih držav, ki so blizu Rusiji, da nameravajo njihovi predstavniki biti v Moskvi. Čudna želja v teh dneh. Tega ne priporočamo," je na družbenem omrežju X sporočil Zelenski.

"Rusi želijo od Ukrajine dovoljenje za prireditev svoje parade - da bi se lahko enkrat na leto za eno uro varno zbrali na trgu, nato pa se vrnili k ubijanju naših ljudi," je dejal, rekoč da medtem v Moskvi že "govorijo o napadih po 9. maju". "Čudna in vsekakor izkrivljena logika ruskega vodstva," je dodal.

Pri ruskem ministrstvu za zunanje zadeve so diplomatska predstavništva opozorili, naj nemudoma evakuirajo svoje osebje iz ukrajinske prestolnice Kijev, če bo Moskva izvedla množični napad na mesto kot odgovor na morebitne ukrajinske poskuse, da bi ovirali parado ob dnevu zmage 9. maja. Marija Zaharova, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva, je diplomate pozvala, naj upoštevajo opozorilo obrambnega ministrstva o napadu, ki so ga izdali v ponedeljek.

13.10 Rusija potrdila začetek dvodnevne prekinitve ognja z Ukrajino ob polnoči

Dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino bo začela veljati opolnoči, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva je pred tem tudi posvarila pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitev ognja.

"Da, govorimo o 8. in 9. maju," je v odgovoru na vprašanje, ali bo prekinitev ognja začela veljati opolnoči, povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V odzivu na ukrajinsko prekinitev ognja, ki je začela veljati v sredo, pa je dejal, da "Rusija na to ni reagirala".

Zagotovil je, da se varnostne službe zaradi "teroristične grožnje" iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, ki bodo v Rusiji potekale v soboto. Hkrati je izpade interneta v Moskvi označil za nujne, češ da se jih uvaja z namenom zagotavljanja varnosti državljanov.

Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja z Ukrajino za petek in soboto, ko bo tudi obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo. Ob tej priložnosti oblasti tradicionalno organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme.

Moskva je v sredo tuja diplomatska predstavništva in mednarodne organizacije v Kijevu posvarila pred povračilnimi napadi na ukrajinsko prestolnico, "vključno z napadi na centre odločanja", če bo Ukrajina v soboto ovirala spominske slovesnosti.

7.45 Moskva grozi s povračilnimi napadi

Rusija je tujim diplomatskim predstavništvom v Kijevu svetovala, naj v primeru morebitnih ukrajinskih napadov med slovesnostmi ob dnevu zmage pravočasno evakuirajo osebje iz ukrajinske prestolnice. Moskva namreč grozi z obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev, če bi Ukrajina skušala zmotiti praznovanja 9. maja in vojaško parado na Rdečem trgu.

Maria Zaharova Foto: Reuters Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožila groženj in agresivne retorike, potem ko je ta izjavil, da si Rusija zaradi varnostnih razlogov letos ne upa razkazovati vojaške opreme na paradi ter da se boji ukrajinskih dronov nad Moskvo.

Zelenski je medtem sporočil, da Rusija zaradi zaščite parade premešča sisteme zračne obrambe proti Moskvi, kar naj bi po njegovih besedah oslabilo zaščito drugih delov države in odprlo dodatne možnosti za ukrajinske napade dolgega dosega.

7.35 V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine več ranjenih

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Brjansk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 13 ljudi, poroča STA. Še dve stavbi in 40 vozil je bilo poškodovanih.

Tarča napadov je bila tudi Moskva. Kot je sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin, je zračna obramba sestrelila vsaj pet dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici. Skupno je sicer zračna obramba sestrelila okoli 347 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Ruska vojska je medtem izvedla napade na ukrajinsko mesto Dnipro, v katerih je bila ranjena ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.